بمقدم 50 ألف جنيه.. بدء حجز شقق الإسكان المتوسط فى 4 محافظات

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وأضافت المصادر لـــ"صدى البلد"، أن الوحدات تقع بمناطق (مدينة بدر فى محافظة القاهرة، ومدينة الغردقة فى محافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا فى محافظة دمياط)، بأسعار تبدأ من 480 ألف جنيه للوحدة.





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وتبلغ قيمة جدية الحجز للوحدات 50 ألف جنيه، على أن يتم سداد 12 دفعة ربع سنوية بقيمة 2.5% من سعر الوحدة حتى موعد الاستلام بعد 36 شهر، وبذلك يتم سداد أكثر من 30% من قيمة كل وحدة قبل الاستلام ويتبقي نحو 65% بخلاف وديعة الصيانة.





وتتضمن اشتراطات حجز الوحدات، ما يلي:





أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية.





ألا تقل سنه عن ۲۱ سنة في تاريخ نهاية الإعلان.





أن تكون له أهلية التصرف والتعاقد.

يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بقرار مجلس إدارته بتاريخ ديسمبر ۲۰۱۹ وتعديلاتها، لمدة تصل إلى ۲۰ عامًا.





أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل بحيث لا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 600 ألف جنيه سنويا للأسرة (بما يعادل 50 ألف جنيه شهريا)، وعن 480 ألف جنيه سنوية للأعزب (بما يعادل 40 ألف جنيه شهريا).





وفي حالة ثبوت عدم ارفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية؛ يتم رفض الطلب.





ويجب تضمين مستندات الدخل، وأن الدخل المذكور هو صافي الدخل.





ويجب شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة الحجز.





ويجب سداد مصروفات التسجيل ومقدم جدية الحجز بخلاف مصاريف البريد المقررة.





يجب الالتزام بتقديم جميع المستندات المطلوبة من المتقدم عند الحجز والتعاقد، ولن يلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو غير واضحة أو غير كاملة أو عن غير طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق أو بعد موعد التقديم.





وفي حالة عدم وجود أي من المستندات المطلوبة؛ يتم رفض الطلب.





كما يجب الالتزام بتحديد رغبة واحدة فقط للمدينة / الوحدة السكنية المراد الحجز بها باستمارة حجز الوحدة السكنية، وفي حالة وجود أكثر من رغبة بالاستمارة؛ يتم رفض الطلب,





ويجب التأكد من دقة البيانات المحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية والبيانات المسجلة بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية على الموقع الإلكتروني، وفي حالة وجود أي تضارب أو تعارض بين البيانات المحررة والمسجلة؛ يتم التعامل والتصديق على البيانات المحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية، مع العلم أنه لن يعتد بأي من البيانات المحررة أو المسجلة إلا في حالة وجود المستند الدال على ذلك.



ويمكن تعديل رغبة الحجز بالموقع الإلكتروني وذلك خلال فترة الإعلان، ويتم تخصيص رقم الوحدة ورقم الدور (بالنسبة للأدوار المتكررة) ورقم العمارة آليا عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وذلك بناء على ما سيقوم المواطن باختياره باستمارة الحجز/بموقع الحجز الإلكتروني إذا ما كان الدور أرضى / متكرر / أخير، طبقا للمتاح، وكذلك طبقا لمساحة الوحدة السكنية المطلوبة في ضوء المساحات المتاحة بالأدوار، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية، وبعد التأكد من انطباق كافة الشروط المعلن عنها، وبعد الاستعلام الميداني والائتماني على الطلب، ويعتبر المتقدم صاحب الطلب هو مسدد إيصال مبلغ مقدم جدية الحجز (اسم المستفيد) لدى مكتب البريد الممیكن، والمُوقع على استمارة حجز الوحدة السكنية، وفي حالة الرغبة فى أن يكون التعاقد على الوحدة السكنية عن طريق الشراكة باسم الطرفين (صاحب الطلب والزوج أو الزوجة) يتم توقيع استمارة حجز الوحدة السكنية من الطرفين وتسجيل ذلك على الموقع الإلكتروني.



وبشأن أسلوب الحجز، يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع www.shmff.gov.eg)، حيث يقوم العميل باتباع الخطوات التالية: ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات، وإرفاق إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع، بجانب المستندات التالية، صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافى المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، وذلك إن وجد، وأي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.



قالت مصادر بوزارة الإسكان إن الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل والتى سيتم طرحها بدءا من يوم غد، الأحد 16 أغسطسفي 4 محافظات بمساحة من 100 إلى 120 متر مربع تبدأ أقساطها الشهرية من 1400 جنيه للوحدة.