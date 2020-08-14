مسلحون يغتالون ناشطا عراقيا في البصرة

تعرض ناشط مدني عراقي، اليوم الجمعة، للاغتيال على يد مسلحين مجهولين في مدينة البصرة، جنوبي العراق.





وقالت قناة "سكاي نيوز" إن مسلحين أطلقوا النار على الناشط، تحسين علي، في مدينة البصرة، من أجهزة كاتمة للصوت.





وذكرت وسائل إعلام عراقية أن المجهولين اقتحموا مقر شركة خاصة كان يعمل بها الناشط، حيث أطلقوا النيران عليه هناك، مما أدى إلى مقتله.





وينشط تحسين علي في الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تفجرت في العراق في أكتوبر الماضي، للمطالبة تحسين الأوضاع الاقتصادية وتغيير النظام السياسي.





وأدت الاحتجاجات إلى سقوط حكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، بعد شهرين من اندلاعها.





وقتل نحو 560 شخصا من العراقيين خلال قمع الشرطة للاحتجاجات بحسب ما ذكر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أواخر يوليو الماضي.





وتركزت الاحتجاجات في ساحة التحرير في وسط العاصمة العراقية وغيرها من مراكز المدن، لا سيما في الوسط والجنوب.





وخلال هذه الاحتجاجات، تعرض العديد من الناشطين إلى الاغتيال، لكن معظم هذه الجرائم قيدت ضد مجهولين، خاصة في الآونة الأخيرة.





وشكّل مسلسل الاغتيالات واحدا من الملفات الضاغطة على الحكومة، خاصة أنها تقترن بمعركة تخوضها الحكومة مع فصائل مسلحة، بغية حصر السلاح وتحجيم النفوذ.