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رياضة

علي معلول يهدر ركلة جزاء للأهلي أمام الإنتاج الحربي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:23 م
علي معلول
علي معلول
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محمد سمير
أهدر علي معلول نجم النادي الأهلي فرصة إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر فى شباك الإنتاج الحربي فى المباراة التى تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ19 من مباريات الدوري المصري الممتاز على استاد الأهلي الجديد 

واضاع معلول ركلة جزاء للأهلي بتسديدة و قوية خارج المرمى لتضيع فرصة الهدف الأول لفريقه .

وقرر محمود عاشور اللجوء إلى الفار في الدقيقة 15 و احتساب ركلة جزاء للأهلي بعد ارتطام الكرة العرضية من جيرالدو فى يد أحمد شديد قناوي.

وأضاع مهاجم الإنتاج الفرصة بعد خطأ من محمد هاني مدافع الأهلي لينفرد بمحمد الشناوي الذي يتصدى للكرة لتعود للاعب الإنتاج الذي يسددها في المرمى و يخرجها محمود متولي من على خط مرمى الأهلي .

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، ويبحث عن استكمال انتصاراته اليوم في مواجهة الإنتاج الحربي.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني تشكيل الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء اليوم الجمعة علي ستاد الأهلي الجديد بمدينة السلام.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن.

ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري.
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