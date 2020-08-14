علي معلول يهدر ركلة جزاء للأهلي أمام الإنتاج الحربي

أهدر علي معلول نجم النادي الأهلي فرصة إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر فى شباك الإنتاج الحربي فى المباراة التى تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ19 من مباريات الدوري المصري الممتاز على استاد الأهلي الجديد





واضاع معلول ركلة جزاء للأهلي بتسديدة و قوية خارج المرمى لتضيع فرصة الهدف الأول لفريقه .





وقرر محمود عاشور اللجوء إلى الفار في الدقيقة 15 و احتساب ركلة جزاء للأهلي بعد ارتطام الكرة العرضية من جيرالدو فى يد أحمد شديد قناوي.



وأضاع مهاجم الإنتاج الفرصة بعد خطأ من محمد هاني مدافع الأهلي لينفرد بمحمد الشناوي الذي يتصدى للكرة لتعود للاعب الإنتاج الذي يسددها في المرمى و يخرجها محمود متولي من على خط مرمى الأهلي .