الاهلي والانتاج.. مشادة كلامية بين فايلر ومجدي عبد العاطي

وطالب مجدي عبد العاطي الحكم بضرورة احتساب ركله جزاء لـ صالح الانتاج الحربي عقب اصطدام الكرة في يد جيرالدو نجم الأهلي مما اثار غضب فايلر حيث أكد أن اللقطة لا تحتاج لـ العودة لـ تقنية الفار

وتقدم الإنتاج الحربي على الأهلي بهدف نظيف فى أحداث أول 30 دقيقة من المباراة التي تجمع بينهم ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مباريات الدوري المصري الممتاز على استاد الأهلي الجديد.





وبدأت المباراة حماسية بهجمة سريعة من فريق الانتاج الحربي بعدما أضاع محمد رجب مهاجم الإنتاج الفرصة بعد خطأ من محمد هاني مدافع الأهلي لينفرد بمحمد الشناوي الذي يتصدى للكرة وتعود لكريم لالا الذي يسددها فى المرمى و يخرجها محمود متولي من على خط مرمى الأهلي.





وانحسرت المباراة فى وسط الملعب بين الفريقين حتى الدقيقة التاسعة بعدما نجح محمد مجدي قفشة فى دخول منطقة جزاء الانتاج و تسديد كرة قوية و لكن بعيدة للغاية عن مرمي أحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج .