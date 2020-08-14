AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاهلي والانتاج.. مشادة كلامية بين فايلر ومجدي عبد العاطي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:49 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
Advertisements
ياسمين تيسير
نشبت مشادة كلامية بين رينيه فايلر المدير الفني لـ الأهلي ومجدي عبد العاطي المدرب العام لـ الانتاج الحربي خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب استاد الأهلي ضمن الجولة الـ 19 من مباراة الدوري المصري

وطالب  مجدي عبد العاطي الحكم بضرورة احتساب ركله جزاء لـ صالح الانتاج الحربي عقب اصطدام الكرة في يد جيرالدو نجم الأهلي مما اثار غضب فايلر حيث أكد أن اللقطة لا تحتاج لـ العودة لـ تقنية الفار

وتقدم الإنتاج الحربي على الأهلي بهدف نظيف فى أحداث أول 30  دقيقة من المباراة التي تجمع بينهم ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مباريات الدوري المصري الممتاز على استاد الأهلي الجديد.

وبدأت المباراة حماسية بهجمة سريعة من فريق الانتاج الحربي بعدما أضاع  محمد رجب مهاجم الإنتاج الفرصة بعد خطأ من محمد هاني مدافع الأهلي لينفرد بمحمد الشناوي الذي يتصدى للكرة وتعود لكريم لالا الذي يسددها فى المرمى و يخرجها محمود متولي من على خط مرمى الأهلي. 

وانحسرت المباراة فى وسط الملعب بين الفريقين حتى الدقيقة التاسعة بعدما نجح محمد مجدي قفشة فى دخول منطقة جزاء الانتاج و تسديد كرة قوية و لكن بعيدة للغاية عن مرمي أحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج .

وحاول لاعبي الأهلي اختراق دفاعات الانتاج الحربي حتى أضاع علي معلول فرصة احراز الهدف الاول فى الدقيقة 14 بعدما انفرد باحمد يحيي وسدد الكرة في شباك الإنتاج من الخارج .

وقرر محمود عاشور اللجوء إلى الفأر فى الدقيقة 15 و احتساب ركلة جزاء للأهلي بعد ارتطام الكرة العرضية من جيرالدو فى يد أحمد شديد قناوي .
اهدر علي معلول نجم الاهلي فرصة احراز الهدف الاول للمارد الاحمر فى شباك الانتاج الحربي  بعدما اضاع معلول ركلة جزاء للاهلي بتسديدة و قوية خارج المرمي ليضيع فرصة الهدف الاول لفريقه .

و قرر محود عاشور اللجوء للفار مرة اخري فى الدقيقة 19 بعدما ارتطمت الكرة فى يد جيرالدو داخل منطقة  جزاء الاهلي و لكن قرر عاشور عدم احتسابها وسط اعتراضات من لاعبي الانتاج الحربي .


واحرز احمد عفيفى هدف فى الدقيقة 26 للانتاج الحربي  بعدما انفرد بمحمد الشناوي حاري مرمي الاهلي ولكن قام محمود عاشور حكم المباراة بالغاء الهدف بداعي التسلل قبل ان يعود للفار و يحتسبه .

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، ويبحث عن استكمال انتصاراته اليوم في مواجهة الإنتاج الحربي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في لقاء ودي.. الزمالك يهزم طنطا 2/1.. ومصطفى فتحى المنقذ

في الوقت القاتل.. معلول يضع الهدف الثاني للأهلي بشباك إنبي

علي معلول يهدر ركلة جزاء للأهلي أمام الإنتاج الحربي

الفضل للفار .. عفيفي يتقدم للإنتاج الحربي فى شباك الأهلي

دكه بدلاء الأهلي تلتزم بـ التباعد الاجتماعي أمام الإنتاج الحربي.. فيديو

الأهلي والإنتاج الحربي| 30 دقيقة مثيرة.. وعفيفي يتقدم.. وVAR بطل المباراة

ترشيحاتنا

النيابة العامة تأمر بحبس مالك المعدية الغارقة بـ البحيرة

ألبان أطفال ومواد غذائية .. مصر ترسل مساعدات عاجلة للسودان .. شاهد

بنسبة 100%.. استشاري: موجة ثانية لـ كورونا مع بداية فصل الشتاء

اكتفاء ذاتي وتصدير.. خطة لإنتاج 2.2 مليون طن أسماك سنويا بحلول 2030

الأهلي يرفض «الوساطة» ويغلق ملف رمضان صبحي نهائيًا

مريم أمين تنشر صورة من إجازتها مع أمير كرارة: باشا مصر

AdvertisementS

باع الوهم لـ الأهلي.. مفاجأة في توقيع رمضان صبحي لـ بيراميدز

إزالة صور رمضان صبحي من استاد الأهلي الجديد.. فيديو

الأهلي يرفض «الوساطة» ويغلق ملف رمضان صبحي نهائيًا

الشوط الأول.. الإنتاج الحربي يتقدم على الأهلي بهدف في مباراة تألق حارسي المرمى وثلاثية الفار

الاهلي والانتاج.. مشادة كلامية بين فايلر ومجدي عبد العاطي

مرتضى منصور لـ صدى البلد: خاطبت هيدرسفيلد لإفشال انتقال رمضان صبحي لـ الأهلي

ردا على كهربا.. اتحاد الكرة يرفض اتهامات محاباة الزمالك فى غرامة الفيفا

الفضل للفار .. عفيفي يتقدم للإنتاج الحربي فى شباك الأهلي

انفراد بالأرقام.. الأهلي تكبد 64 مليون جنيه لإعادة رمضان صبحي من «الثلاجة»

بتلعبوا ساعتين ومش عاجبكوا ١٨ مليون.. لاعب الأهلي يشن هجوما عنيفا على رمضان صبحي

انسحاب المصري أمام الإسماعيلي بالدوري.. اتحاد الكرة: سنطبق اللوائح

يقترب من 33 مليون جنيه .. مجدي عبدالغني عن تغريم كهربا لصالح الزمالك: ده اللي قولناه من الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ التايجر.. كارولين عزمي بإطلالة كلاسيكية تستعرض جمالها.. شاهد

بدون تكلفة.. كيف تصنع معطر سيارة منزلي بالشمع والملاحة | فيديو

بـ ملابس كاجوال.. درة بإطلالة تبهر متابعيها داخل السيارة