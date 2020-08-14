الاهلي والانتاج.. مشادة كلامية بين فايلر ومجدي عبد العاطي

نشبت مشادة كلامية بين رينيه فايلر المدير الفني لـ الأهلي ومجدي عبد العاطي المدرب العام لـ الانتاج الحربي خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب استاد الأهلي ضمن الجولة الـ 19 من مباراة الدوري المصري
وطالب مجدي عبد العاطي الحكم بضرورة احتساب ركله جزاء لـ صالح الانتاج الحربي عقب اصطدام الكرة في يد جيرالدو نجم الأهلي مما اثار غضب فايلر حيث أكد أن اللقطة لا تحتاج لـ العودة لـ تقنية الفار
وتقدم الإنتاج الحربي على الأهلي بهدف نظيف فى أحداث أول 30 دقيقة من المباراة التي تجمع بينهم ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مباريات الدوري المصري الممتاز على استاد الأهلي الجديد.
وبدأت المباراة حماسية بهجمة سريعة من فريق الانتاج الحربي بعدما أضاع محمد رجب مهاجم الإنتاج الفرصة بعد خطأ من محمد هاني مدافع الأهلي لينفرد بمحمد الشناوي الذي يتصدى للكرة وتعود لكريم لالا الذي يسددها فى المرمى و يخرجها محمود متولي من على خط مرمى الأهلي.
وانحسرت المباراة فى وسط الملعب بين الفريقين حتى الدقيقة التاسعة بعدما نجح محمد مجدي قفشة فى دخول منطقة جزاء الانتاج و تسديد كرة قوية و لكن بعيدة للغاية عن مرمي أحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج .
وحاول لاعبي الأهلي اختراق دفاعات الانتاج الحربي حتى أضاع علي معلول فرصة احراز الهدف الاول فى الدقيقة 14 بعدما انفرد باحمد يحيي وسدد الكرة في شباك الإنتاج من الخارج .
وقرر محمود عاشور اللجوء إلى الفأر فى الدقيقة 15 و احتساب ركلة جزاء للأهلي بعد ارتطام الكرة العرضية من جيرالدو فى يد أحمد شديد قناوي .
اهدر علي معلول نجم الاهلي فرصة احراز الهدف الاول للمارد الاحمر فى شباك الانتاج الحربي بعدما اضاع معلول ركلة جزاء للاهلي بتسديدة و قوية خارج المرمي ليضيع فرصة الهدف الاول لفريقه .
و قرر محود عاشور اللجوء للفار مرة اخري فى الدقيقة 19 بعدما ارتطمت الكرة فى يد جيرالدو داخل منطقة جزاء الاهلي و لكن قرر عاشور عدم احتسابها وسط اعتراضات من لاعبي الانتاج الحربي .
واحرز احمد عفيفى هدف فى الدقيقة 26 للانتاج الحربي بعدما انفرد بمحمد الشناوي حاري مرمي الاهلي ولكن قام محمود عاشور حكم المباراة بالغاء الهدف بداعي التسلل قبل ان يعود للفار و يحتسبه .
ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، ويبحث عن استكمال انتصاراته اليوم في مواجهة الإنتاج الحربي.