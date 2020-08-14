لجنة تحصيل المتأخرات بمياه أسوان تشن حملة على مصانع وورش الجرانيت والرخام

شنت لجنة تحصيل المتأخرات بشركة مياه الشرب الصرف الصحى بأسوان حملة على مصانع وورش الجرانيت والرخام بالمدينة الصناعية الجديدة بالعلاقى لتنشيط عملية التحصيل.





أسفرت حملة اللجنة عن تحرير عدة إنذارات لأصحاب المتأخرات حيث يأتى ذلك فى إطار سياسات الشركة لتحصيل المديونيات والمتأخرات والكشف عن الوصلات الخلسة، ورفعها فورًا بناء على تعليمات المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان الخاصة بالحفاظ على حقوق الشركة.





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كانت فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى قد نجحت فى إصلاح الكسر الذى تعرض له خط الصرف الصحى بمنطقة السوق بشارع عباس فريد وسط مدينة أسوان.





وتسبب هذا الكسر فى خط الصرف فى حدوث هبوط أرضى بمنطقة شارع عباس فريد بطول يصل لنحو 12 مترًا.



