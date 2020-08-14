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محافظات

لجنة تحصيل المتأخرات بمياه أسوان تشن حملة على مصانع وورش الجرانيت والرخام

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:39 م
مياه اسوان
مياه اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
شنت لجنة تحصيل المتأخرات بشركة مياه الشرب الصرف الصحى بأسوان حملة على مصانع وورش الجرانيت والرخام بالمدينة الصناعية الجديدة بالعلاقى لتنشيط عملية التحصيل. 

أسفرت حملة اللجنة عن تحرير عدة إنذارات لأصحاب المتأخرات حيث يأتى ذلك فى إطار سياسات الشركة لتحصيل المديونيات والمتأخرات والكشف عن الوصلات الخلسة، ورفعها فورًا بناء على تعليمات المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان الخاصة بالحفاظ على حقوق الشركة.

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كانت فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى قد نجحت فى إصلاح الكسر الذى تعرض له خط الصرف الصحى بمنطقة السوق بشارع عباس فريد وسط مدينة أسوان.

وتسبب هذا الكسر فى خط الصرف فى حدوث هبوط أرضى بمنطقة شارع عباس فريد بطول يصل لنحو 12 مترًا.

ومن جانبه أوضح العميد طارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بأن الهبوط الأرضى الذى وقع بشارع عباس فريد وسط مدينة أسوان بمدخل السوق السياحى كان نتيجة آثار كسر ماسورة مياه بعد كسح المياه الزائدة، وتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاحه.
لجنة تحصيل المتأخرات بمياه أسوان تشن حملة على مصانع وورش الجرانيت والرخام
لجنة تحصيل المتأخرات بمياه أسوان تشن حملة على مصانع وورش الجرانيت والرخام
لجنة تحصيل المتأخرات بمياه أسوان تشن حملة على مصانع وورش الجرانيت والرخام
لجنة تحصيل المتأخرات بمياه أسوان تشن حملة على مصانع وورش الجرانيت والرخام
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