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رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والإنتاج الحربي وانسحاب المصري أمام الإسماعيلي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:44 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أسدل اليوم الجمعه 14 -8 -2020 الستار على عدد من مباريات الدوري المصري ضمن منافسات الجوله الـ 19 من مباريات الدوري المصري 

ووجه النادي الأهلي صدمه لـ جماهيره عقب التعادل امام الانتاج الحربي فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات تلك الجولة، علي استاد الأهلي الجديد.

كما انتهت أحداث مباراة وادي دجلة أمام حرس الحدود بـ فوز الفريق الدجلاوي بهدف نظيف على استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري.

وانتهت مباراة الجونة والاتحاد السكندري،التى اقيمت علي ملعب الجونة بالتعادل الايجابي بهدف.

اما مباراة الاسماعيلي والمصري وعقب غياب الفريق البورسعيدي لمدة 20 دقيقه عن المباراة اعلن الحكم أحمد الغندور فوز الاسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء. 

ويرصد موقع صدى البلد ترتيب فرق الدوري المصري 

1-الأهلي 53 نقطة.

2-الزمالك 35 نقطة.

3-بيراميدز 35 نقطة.

4-المقاولون العرب 34 نقطة.

5-الاتحاد السكندري 29 نقطة.

6-سموحة 26 نقطة.


7-إنبي 25 نقطة.

8-الإسماعيلي 25 نقطة.

9- الإنتاج الحربي 24 نقطة.

10-الجونة 21 نقطة.

11-المصري 20 نقطة.

12-حرس الحدود 19 نقطة.

13-أسوان 19 نقطة.

14-وادي دجلة 18 نقطة.

15- مصر للمقاصة 17 نقطة.

16-طلائع الجيش 17 نقطة.

17-طنطا 16 نقطة.

18-نادي مصر 12 نقطة.

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