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منوعات

بطريقة سهلة.. شاب يخسر 220 رطلًا في 14 يومًا فقط| صور

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:01 ص
شاب يخسر وزنه
شاب يخسر وزنه
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عزة عاطف
كشف شاب أمريكي عن طريقة مذهلة أتبعها لنحو 14 يومًا، خسر بها حوالي 220 رطلًا من وزنه دون تكلفة أو عناء.

اتبع طالب أمريكي يدعى «ديلان وود» يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، حمية غذائية اعتمدت على تناول البطاطس فقط لمدة 14 يومًا.
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وعدم تناول أية وجبات سريعة أو إضافات أخرى، مع حرصه على ممارسة التمارين الرياضية باستمرار، حيث كان وزنه قد وصل إلى 425 رطلًا.

لكنه قرر الامتناع عن تناول جميع الوجبات المعتادة ذات السعرات الحرارية العالية والوجبات الخفيفة، واعتمد على تناول البطاطس فقط لمدة أسبوعين.

 حيث اتبع الشال الذي يعيش في مقاطعة ديكسون بولاية تيليسي الأمريكية نظاما غذائيا صارما يخلو تماما من اللحوم أو منتجات الألبان، وبدأ في ممارسة الرياضة القاسية.

ورغم الوزن المثالي الذي وصل له والعضلات التي بناها، يعاني ديلان الآن من الجلد الزائد في جسمه وبحاجة إلى إجراء عملية لإزالته على وجه السرعة.
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