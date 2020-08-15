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أخبار العالم

بومبيو: مجلس الأمن أخفق اليوم في محاسبة إيران

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت،إن مجلس الأمن أخفق اليوم في محاسبة إيران بعدما رفض مشروع القرار الأمريكي بتمديد حظر الأسلحة عليها. 

من جانبها قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستطبق عقوبات جديدة على إيران خلال أيام.

وأضافت كرافت خلال تصريحات صحفية: "واشنطن ستعمل على إعادة تفعيل كل العقوبات الدولية المفروضة على إيران خلال الأيام المقبلة".

كانت الولايات المتحدة تسعى جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر المقبل.

وأكدت إيران يوم الاثنين الماضي، إن أي قرار يقدم في مجلس الأمن الدولي ينتهك القرار 2231 للمجلس نفسه ويعد غير مقبول واستهزاء بالقانون الدولي.
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