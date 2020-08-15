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فن

فيلم الشغلة ضمن عروض مهرجان عمان السينمائي

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:18 ص
الناقد محمد نبيل
الناقد محمد نبيل والمنتج محمد رشاد
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نبيل العدوى
أعلن المنتج محمد رشاد عن اختيار فيلمه التسجيلي "الشغلة" ضمن عروض مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم.

فيلم "الشغلة" هو فيلم تسجيلي يحكي عن راقصات الأفراح الشعبية، وعلاقة بعضهن بأزواجهن، الذين يكونون في أغلب الأحوال، هم أصحاب الفرقة نفسها، من خلال 4 نماذج مختلفة.

وأيضا:


ومن المنتظر أن يتم استخدام مسرح الهيئة الملكية الأردنية للأفلام فى الهواء الطلق، فيما تُنظم أيام عمان لصناع الأفلام بمزيج من الحضور الفعلى والافتراضى.


ويتَرأس مجلس إدارة المهرجان الأميرة ريم علي وهو يشمل كلًا مِن رجا غرغور وعمر المصري وباتر قردن وناديا سختيان.

وتُدير المهرجان ندى دوماني، بينما يرأس حنّا عطاالله إدارته الفنية وَتستلم ديمة عازر قسم صُنَّاع الأفلام. 


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