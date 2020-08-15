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سيارات

على طريقة الأفلام.. مطاردة بين الشرطة وسيارة هاربة تنتهي بكارثة | فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:13 ص
مطاردة
مطاردة
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عزة عاطف
أثناء مطاردة قوية من الشرطة السعودية لسيارة هاربة على أحد الطرق في الرياض، وقع حادث مروع رصدته كاميرا مراقبة مثبتة على الطريق.

كشف مقطع الفيديو عن فقدان سائق دورية شرطة المرور سيطرته على السيارة أثناء المطاردة ليحدث كا لم يكن يتوقعه.
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انحرفت سيارة الشرطة فجأة عن الطريق الرئيسي لتصطدم بجدار منزل في حادث مروع، حيث كشف المقطع عن شدة الارتطام.

والمؤسف أن الفيديو رصد إحدى عجلات السيارة تدحرج على الطريق خلفها بسرعة كبيرة بعدما وقع حادث الاصطدام.

وهو ما يشير إلى أن العجلة قد انفصلت عن السيارة خلال انشغال سائق الدورية بمطاردة الهاربين، مما أفقده القدرة على التحكم بها.

ووفقًا للفيديو فقد هربت السيارة المستهدفة دون إعارة الحادث اهتمام، فيما لم يتم الكشف عن حالة السائق بعد الحادثة المروعة.

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