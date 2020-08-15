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سيارات

أحدث أسعار سيارة سكودا سكالا 2021 الجديدة بفئتيها.. أهم المواصفات

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:02 ص
سكالا
سكالا
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عزة عاطف

طرحت شركة كيان إيجيبت وكيل العلامة التشيكية  سكودا في مصر السيارة الجديدة Scala 2021 بفئتيها نهاية الشهر الماضي بأسعار تنافسية وبضمان 3 سنوات أو 100 ألف كم.. يستعرض موقع صدى البلد أحدث أسعارها من الوكيل اليوم وأهم مواصفاتها.


مواصفات سيارة سكالا 2021 بفئتيها (Ambition/Style)


تتميز سيارة سكالا 2021 بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/متر بين 3800 و4000 لفة بالدقيقة، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

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يصل استهلاك السيارة من الوقود في المتوسط إلى 6.2 لتر/100كم، وتتسارع سكالا من وضع الثبات حتى 100كم/س خلال 11.8 ثانية لتصل سرعتها القصوى إلى 188 كم/س.


يبلغ طول السيارة الكلي 4.362 ملم وعرضها 1.793 ملم، بينما يصل ارتفاعها إلى 1.490 ملم، بعجلات رياضية قياس ١٦ و١٧ بوصة، ومساحة شنطة خلفية 467 لتر مكعب.


أسعار سيارة سكودا سكالا 2021


- يبلغ سعر الفئة الأولى لسيارة سكودا سكالا Ambition من الوكيل اليوم 355 ألف جنيه في السوق المصري.
- يبلغ سعر الفئة الثانية لسيارة سكودا سكالا Style من الوكيل اليوم 420 ألف جنيه في السوق المصري.

تجهيزات سيارة سكودا سكالا 2021 الجديدة

تميز طرازي سيارة سكالا الجديدة بمواصفات أمان قياسية وميزات ترفيهية تمثلت في:
• وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.
• وسائد هوائية جانبية.
• أنظمة الفرامل المساعدة ABS وESC.
• نظام مراقبة الهواء بالإطارات
•كاميرا للرؤية الخلفية.
•حساسات ركن خلفية وأمامية.
• شاشة ترفيهية وسطية تعمل باللمس قياس ٨ بوصة تدعم توصيل Apple Car play وتوصيل بواسطة USB.
• مقاعد كهربائية للسائق مدعمة بخاصية الذاكرة.
• محدد ومثبت للسرعة.
• فتحة سقف وشاحن لاسلكي لشحن الأجهزة الذكية.

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