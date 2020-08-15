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أصل الحكاية

جريحًا غريقًا حريقًا.. انتشال جثة شهيد لقمة العيش من البحر داخل سيارته بعد 10 أيام من انفجار بيروت

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:59 ص
صوان شهيد لقمة العيش
صوان شهيد لقمة العيش
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عزة عاطف
تعلقت جثته بالبحر مثلما تعلق بالحياة، فأبت ألا تظهر على السطح إلا بعد 10 أيام من انفجار مرفأ بيروت، فلطالما اعتاد الذهاب برفقة أخيه يوميًا لاصطياد الأسماك بهدف كسب "لقمة عيش" بعد الانتهاء من دوام العمل.

إنه الشهيد «علي قاسم صوان» أحد ضحايا الانفجار الأليم، الذي انتشلته وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني وبحرية الجيش اللبناني "جريحًا غريقًا حريقًا" داخل سيارته النيسان بعدما احتضنه البحر في أحشائه لمدة 10 أيام.
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لحظات أليمة عاشتها لبنان إثر انفجار مرفأ بيروت تبعتها أيام معدودة من الوجع والحسرة على خراب الديار وخسائر الأرواح، بعدما حول الدمار بيروت إلى لوحة باهتة لونتها دماء القتلى والجرحى.

اصطبغت الشوارع بالأسى وامتزجت برائحة الموت، فمن بين بيوت مدمرة وأسر مشردة، ومستشفيات مليئة بالجثث والجرحى، كان البحر قد أخفى أكثر مما أبدى.

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جريحًا غريقًا حريقًا.. انتشال جثة شهيد لقمة العيش من البحر داخل سيارته بعد 10 أيام من انفجار بيروت

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