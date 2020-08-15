أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل هجومه على الخطيب والأهلي.. أبيدال أول ضحايا برشلونة عقب فضيحة لشبونة.. وأرقام قياسية لفوز البايرن الكاسح أمام البرسا

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه حذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا".

أعلن مؤمن صفا أمين صندوق اليد سلبية عينات جميع لاعبي منتخب اليد من وباء الكورونا بعد إجراء مسحات طبية للمنتخب بالكامل ضمن البروتوكول العلاجي الذي تم توقيعه الأربعاء الماضي مع مستشفي وادي النيل

أعلن مؤمن صفا أمين صندوق اليد سلبية عينات جميع لاعبي منتخب اليد من وباء الكورونا بعد إجراء مسحات طبية للمنتخب بالكامل ضمن البروتوكول العلاجي الذي تم توقيعه الأربعاء الماضي مع مستشفي وادي النيل

استقر مجلس إدارة نادي برشلونة على إقالة الفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضي للنادي، بعد السقوط المدوي أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب النور، بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.







