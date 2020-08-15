أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل هجومه على الخطيب والأهلي.. أبيدال أول ضحايا برشلونة عقب فضيحة لشبونة.. وأرقام قياسية لفوز البايرن الكاسح أمام البرسا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك، رسالة إلى مسؤولي الأهلي بعد دخول النادي الأبيض في مفاوضات مع نادي هدرسفيلد الإنجليزي لضم لاعبه رمضان صبحي.
قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه حذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا".
أعلن مؤمن صفا أمين صندوق اليد سلبية عينات جميع لاعبي منتخب اليد من وباء الكورونا بعد إجراء مسحات طبية للمنتخب بالكامل ضمن البروتوكول العلاجي الذي تم توقيعه الأربعاء الماضي مع مستشفي وادي النيل
استقر مجلس إدارة نادي برشلونة على إقالة الفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضي للنادي، بعد السقوط المدوي أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب النور، بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
اكتسح نادي بايرن ميونخ الألماني نظيره نادي برشلونة الإسباني بثمانية أهداف مقابل هدفين في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.