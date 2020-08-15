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رياضة

اتبعت أسلوب الأهلي مع لاعبي الإسماعيلي.. مرتضى منصور: فاوضت هدرسفيلد لضم رمضان صبحي

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:55 ص
مرتضى منصور للأهلي
مرتضى منصور للأهلي
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محمد رشاد
وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك، رسالة إلى مسؤولي الأهلي بعد دخول النادي الأبيض في مفاوضات مع نادي هدرسفيلد الإنجليزي لضم لاعبه رمضان صبحي.

مرتضى قال في تصريحات عبر فيديو نشر على شاشة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح السبت :"لماذا الأهلي غاضب بعد رحيل رمضان صبحي؟ أنتم من قمتم ببيع اللاعب في البداية".

وتابع :"نفس الموقف تكرر مع عبد الله السعيد، أنتم من قمتم ببيعه إلى أهلي جدة السعودي ومن قام بإعادته تركي آل الشيخ".

وواصل مرتضى رسالته لمجلس الأهلي :"الأهلي زعلان منيّ بسبب دخولي في صفقة رمضان صبحي، اللاعب ليس تابع للأهلي ولكن لنادي هدرسفيلد".

وأكمل :"أنا أفعل مثلما فعلتم مع الإسماعيلي بعدما حصلتم على جيل كامل سواء عبد الله السعيد وإسلام الشاطر وأحمد فتحي ومروان محسن".

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي خرج مساء الأربعاء الماضي ليعلن أن اللاعب لن يستمر في صفوف ناديه لرغبته في الرحيل إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

في المقابل، رد بيراميدز الأول كان عن طريق مدير التعاقدات عمرو بسيوني والذي أكد أن ناديه دخل في مفاوضات مع هدرسفيلد لضم صاحب الـ23 عامًا.

ولعب رمضان صبحي على سبيل الإعارة في صفوف الأهلي منذ يناير عام 2019 لمدة ستة شهور مقابل حصول هدرسفيلد على 800 ألف جنيه إسترليني، قبل أن تتجدد الإعارة لموسم كامل مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.

وخاض رمضان صبحي تسع مباريات مع الأهلي خلال الموسم الحالي ليسجل خمسة أهداف بواقع هدف في مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى جانب أربعة أهداف في مسابقة دوري we المصري.
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