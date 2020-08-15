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رياضة

مرتضى: حذرت الخطيب من كهربا.. وسنستأنف على عقوبة فيفا

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:01 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد رشاد
قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه حذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا".

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات عبر فيديو نشر على قناة النادي الرسمية، في الساعات الأولى من صباح السبت :"تحدثت مع محمود الخطيب وحذرته من محمود عبد المنعم (كهربا) بعدما قام بالتعدي على كريستيان جروس".

وتابع :"رسالتي لجمهور الزمالك افرحوا، الأهلي أو اللاعب من سيقوموا بدفع التعويض والمقدر بـ33 مليون جنيه".

ووجه مرتضى رسالة لإدارة الأهلي، قائلًا :"رسالة لإدارة الأهلي (ارجعوا للقيم والمبادئ مش خطف اللاعبين)، عقد كهربا صحيح مع الزمالك والأهلي من قام بخطف اللاعب وأقر بذلك مجدي عبد الغني ووليد العطار".

ونوّه مرتضى منصور خلال تصريحاته :"لن نكتفي بهذه العقوبة، سنقدم استئناف على العقوبة والتعويض على خسارة الدوري في الموسم الماضي لأن الزمالك كان متصدرًا للمسابقة وخسرنا اللقب بسبب كهربا".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قرارًا رسمية بفرض غرامة مالية على لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" تقدر بـ2 مليون دولار تدفع خلال 45 يوم وفي حالة عدم دفع الغرامة سيتم إيقاف اللاعب لمدة ستة شهور.

جدير بالذكر أن "كهربا" انتقل إلى صفوف الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من فريق ديبورتيفو آفيس البرتغالي بعد الرحيل عن الزمالك في الصيف الماضي.
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