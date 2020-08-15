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رياضة

الزمالك في مهمة صعبة أمام مصر المقاصة بالدوري اليوم

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:30 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
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محمد رشاد
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة جديدة فى إطار منافسات الدوري الممتاز، باستضافة منافسه مصر للمقاصة، فى الثامنة من مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة.

ويسعى الفريق الأبيض لاستعادة انتصاراته في المسابقة المحلية عقب تعادله الأخير أمام الاتحاد السكندرى، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الإثنين الماضى، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدورى، ليفقد الفارس الأبيض أول نقطتين في مشواره بالمسابقة المحلية منذ أن استأنفت مبارياتها يوم 6 من شهر أغسطس الجارى، بعد توقف لمدة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويحتل الزمالك قبل المباراة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى،.

وسجل لاعبو الزمالك 24 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وذلك بالتساوى مع بيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، وبفارق الأهداف عن الأبيض، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 52 نقطة فيما يدخل مصر للمقاصة المباراة مُحتلًا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات فيما هُزم فى 7 مواجهات، وسجل لاعبيه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.

من ناحية أخرى، يدخل فريق مصر للمقاصة بقيادة إيهاب جلال، مباراة الزمالك ساعيًا لتحقيق المفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأبيض، بعدما حقق الفوز فى مباراته الماضية على أسوان، بهدفين مقابل هدف، والتى جمعت بينهما الأحد الماضى، فى إطار منافسات الدورى الممتاز، لذا يسعى إيهاب جلال المدير الفني للفريق، لاستكمال مسيرة الانتصارات مع الفريق الفيومى الذى تولى قيادته فى الأول من مارس الماضى، إلا أنه لم يتولى قيادة الفريق سوى فى مباراة واحدة أمام أسوان فى الجولة الثامنة عشر وذلك بسبب التوقف الكروى الذى جاء بسبب جائحة كورونا وسيعتمد إيهاب جلال في الخط الأمامى على قوته الضاربة بقيادة محمد إبراهيم وصلاح أمين مع التأكيد على ضرورة استغلال تسديدات صلاح ريكو لاعب الوسط.

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