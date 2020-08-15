أثناء صلاتي تحية المسجد أقيمت الصلاة.. فهل أتركها وألحق بالجماعة أم أكملها؟

ذهبت لصلاة الجماعة بالمسجد، وأثناء صلاتي تحية المسجد أقيمت الصلاة، فهل أترك صلاتي للِّحاق بالجماعة؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

أوضحت الدار في فتوى لها، أنه إذا ظنَّ المتنفِّلُ أنَّه يستطيع أن يتمَّ نفلَه ويلحق بالإمام قبل أن تفوته الركعة الأولى جاز له ذلك، أما إذا خشي أن تفوته الركعة الأولى إن أتمَّ ركعتَي تحية المسجد فعليه أن يقطع صلاتَه ويدخل في الجماعة؛ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. وإن كان بعض الفقهاء يريون أنَّ له أنْ يُكمل تحيةَ المسجد، ثم بعد ذلك يلحق بالإمام. ومما سبق يعلم الجواب.







ما الأفضل.. تأخير صلاة العشاء في جماعة أو تأديتها مع جماعة أولى بالمسجد؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.





أوضحت الدار في فتوى لها، أن أفضلية تأخير العشاء عن أول الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه تثبت في حق النساء مطلقًا، وكذلك في حق من لا يحضرون الجماعة لعذرٍ شرعي، وأما غيرهم من الرجال فتثبت الأفضلية للتأخير في حقهم إذا كانوا جماعةً في مكانٍ وليس حولهم مسجد.





وأضاف: وأما إن كان هناك مسجدٌ جامعٌ فتركوا الجماعة فيه لأجل تأخيرها مع جماعةٍ أخرى في غيرِ مسجدٍ فلا أفضلية للتأخير، وكذلك إن كان التأخير بالمسجد ولكنه يشق على المأمومين فلا أفضلية له.





وقالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك 6 أمور يجب الحرص عليها قبل أداء الصلاة، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



