ما الأفضل.. تأخير صلاة العشاء في جماعة أو تأديتها مع جماعة أولى بالمسجد.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.





أوضحت الدار في فتوى لها، أن أفضلية تأخير العشاء عن أول الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه تثبت في حق النساء مطلقًا، وكذلك في حق من لا يحضرون الجماعة لعذرٍ شرعي، وأما غيرهم من الرجال فتثبت الأفضلية للتأخير في حقهم إذا كانوا جماعةً في مكانٍ وليس حولهم مسجد.





وأضاف: وأما إن كان هناك مسجدٌ جامعٌ فتركوا الجماعة فيه لأجل تأخيرها مع جماعةٍ أخرى في غيرِ مسجدٍ فلا أفضلية للتأخير، وكذلك إن كان التأخير بالمسجد ولكنه يشق على المأمومين فلا أفضلية له.





قالت دار الإفتاء المصرية ، إن هناك 6 أمور يجب الحرص عليها قبل أداء الصلاة، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وقالت « الإفتاء» إن أول هذه الأمور: طهارة مكانك، ثانيًا: طهارة بدنك، ثالثًا: طهارة ثيابك، رابعًا: ستر عورتك، خامسًا: استقبال القبلة، سادسًا: إخلاص نيتك لربك.





خطوات الوضوء الأساسية:





جاءت كيفية الوضوء في سورة المائدة (آية 6)، حيث قال الله -تعالى-: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، وهذا توضيح لأركان الوضوء في القرآن، والتي سنفسرها لكم بالتفصيل على النحو التالي.





نية الوضوء، فيجب أن ننوي الوضوء ونقول بعدها (بسم الله).

غسل الكف 3 مرات في الوضوء.

المضمضة 3 مرات في الوضوء.

الاستنشاق بالأنف 3 مرات في الوضوء.

غسل الوجه 3 مرات الوضوء «أي من منبت الشعر حول الوجه وحتى الذقن، ومن الأذن اليمنى لليسرى»





غسل اليدين للمرافق 3 مرات في الوضوء على أن نبدأ باليد اليمنى.

مسح الرأس مرة واحدة في الوضوء «ويمكن ثلاثا».

مسح الأذن مرة واحدة في الوضوء على أن نبدأ باليمنى (ويمكن ثلاثا).

غسل القدمين إلى الكعبين 3 مرات في الوضوء «نبدأ باليمنى وندخل الماء بين الأصابع».