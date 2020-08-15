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أخبار العالم

بدون وفيات.. موريتانيا تسجل 46 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:13 ص
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 46 حالة شفاء، و23 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال 24 ساعة الماضية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

 
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الحالات المسجلة في البلاد بـ فيروس كورونا المستجدإلى 6676 حالة، فيما يترفع عدد حالات الشفاء إلى 5889، وعدد الوفيات إلى 157 حالة.

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وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى أن توزيع الحالات المسجلة خلال الساعات الماضية كان على النحو التالي:
- كيفة 1
- نواذيبو 11
- ولد ينجه 1
- الزويرات 1
- لكصر 1
- السبخة 1
- تيارت 4
- توجنين 2
- الميناء 1

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