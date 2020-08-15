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أخبار العالم

3 لقاحات ضد كورونا.. رئيس الوزراء الهندي يعلن مفاجأة سارة

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:41 ص
رئيس الوزراء الهندي
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
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سمر صالح
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، إن بلاده تختبر في الوقت الراهن، ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وإن خطة توزيعها على المواطنين باتت جاهزة.


وأضاف مودي، في كلمة بمناسبة العيد الوطني، يوم الاستقلال: "هناك ثلاثة لقاحات، في مراحل مختلفة من الاختبار وعندما يعطي العلماء الضوء الأخضر، سنكون مستعدين بخطة إنتاج لدينا خارطة طريق لكيفية وصول اللقاح إلى كل هندي في أقصر وقت ممكن".


ووفقا لرئيس الوزراء، سيتم في إطار البرنامج الوطني للصحة الرقمية، منح كل مواطن في الهند بطاقة هوية صحية.


وقال: "سيتلقى كل هندي بطاقة هوية صحية عندما تزور طبيبا أو صيدلية، سيتم تدوين ذلك في البطاقة الصحية، وستسجل في ملفك الشخصي على المستوى الوطني، جميع المعلومات بدءا من تشخيص ووصفة الطبيب وحتى الأدوية الموصى بها. ستتم الإشارة إلى كل شيء في ملفك الصحي".


وشكر رئيس الوزراء، جميع الذين يكافحون الوباء وقال: "نيابة عن الأمة بأسرها، أود أن أشكر جميع الذين يتصدون لفيروس كورونا، على جهودهم. أشكر كل العاملين في مجال الرعاية الصحية والأطباء والممرضات، الذين يعملون بلا كلل لخدمة الوطن".


في وقت سابق، أعلنت الشركتان الهنديتان - Zydus Cadila و Bharat Biotech عن بدء المراحل الأولى من تجارب لقاحي ZyCoV-D وCOVAXIN.


بالإضافة إلى ذلك، أعلن معهد الأمصال الهندي، عن بدء المرحلة النهائية من التجارب على لقاح Covishield الذي طورته جامعة أكسفورد وشركة أسترا زينيكا.
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