الأوقاف: توزيع 16 طنا من لحوم الأضاحي بأربع محافظات غدا

أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 16 طنا من لحوم الأضاحي، غدًا الأحد في ضوء الإسهام المجتمعي للوزارة ، على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (أسيوط – سوهاج – قنا - أسوان )، بواقع (4) طن لكل محافظة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.





وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 141 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ - الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر- البحيرة).





وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستهدفين، وأن الجميع في خدمتهم، وأن هذا هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، مشددة على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.



