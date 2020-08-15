الأوقاف: توزيع 16 طنا من لحوم الأضاحي بأربع محافظات غدا

أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 16 طنا من لحوم الأضاحي، غدًا الأحد في ضوء الإسهام المجتمعي للوزارة، على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (أسيوط – سوهاج – قنا - أسوان )، بواقع (4) طن لكل محافظة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 141 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ - الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر- البحيرة).
وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستهدفين، وأن الجميع في خدمتهم، وأن هذا هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، مشددة على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلّف الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان بأداء خطبة الجمعة القادمة بمسجد النور بالقاهرة عن "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة في إطار خطة وزارة الأوقاف ومنهجها الراسخ في الدفع بالشباب المتميز من أبنائها في جميع مناحي العمل العلمي والإداري ، وفِي إطار خطتها واهتمامها الدعوي بجميع مناطق الجمهورية ولاسيما المناطق الحدودية ودعمها بقيادات شبابية متميزة.
وأعلنت وزارة الأوقاف أنها ستحتفل بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية يوم الخميس المقبل بعدد محدود من الحضور في ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود من العاملين بالأوقاف وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية.
وأشارت إلى أن موضوع مخالفات البناء وخطرها على الفرد والمجتمع سيكون موضوع الندوة الثقافية الأسبوعية التي تقام كل ثلاثاء وتذاع على الهواء مباشرة على قناة النيل الثقافية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام.