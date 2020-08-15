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برلمان

بسبب كورونا.. مقترح برلماني بتعليق استيراد الدجاج المجمدة من البرازيل

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:25 م
الدواجن المجمدة
الدواجن المجمدة
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فريدة محمد
 وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، بتعليق استيراد المواد الغذائية المجمدة من البرازيل مؤقتًا، بعد تقارير علمية تشير إلى أنها مصدرًا للإصابة بكورونا.

وقالت النائبة في مقترحها اليوم: "إن حكومة مقاطعة شينزن الصينية أفادت بأنها عثرت على الفيروس في أجنحة الدجاج المجمدة المستوردة بعد فحص عينة من أجنحة الدجاج المجمدة المستوردة القادمة من البرازيل.

وأكملت "متى"، أن السلطات الصحية أوصت ضرورة توخي الحذر بشأن الفيروس، عندما يتعلق الأمر باللحوم المستوردة والمأكولات البحرية، بعد إصابة عدد من المواطنين هناك.

وأشارت إلى أنه وفقًا لتقارير علمية تم العثور على فيروس كورونا الجديدة على عبوات الأغذية المجمدة المستوردة في العديد من الأماكن في الصين، وهو ما دفع الحكومة الصينية  إلى أن تُوقف بعض واردات اللحوم والفراخ من مصادر مختلفة بما في ذلك البرازيل، منذ يونيو الماضي.

وطالب "متى" من وزارة التجارة والصناعة أن تصدر قرارًا بتعليق استيراد المواد الغذائية المجمدة من البرازيل مؤقتًا، كإجراء احترازي لاسيما أن مواجهة الفيروس مازالت قائمة في كل دول العالم.
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