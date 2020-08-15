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أخبار البلد

بالتزامن مع زيارة مدبولي.. وزيرة الصحة: 22 طن أدوية وألبان أطفال هدية من مصر لـ السودان

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:22 م
صدى البلد
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محمد غالي
توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان صباح اليوم، السبت، ضمن وفد وزارى رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلي جمهورية السودان الشقيقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان ذلك في إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واستكمالًا لمبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إرسال شحنة من المساعدات، أمس الجمعة، إلى جمهورية السودان، شملت ٢١ طنًا من ألبان الأطفال على متن طائرتين عسكريتين، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال شحنة أخرى برفقة الوفد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء اليوم، تشمل طنا و٣٢٥ كجم من الأدوية الأساسية للأطفال هدية من جمهورية مصر العربية دعمًا للمنظومة الصحية بجمهورية السودان الشقيقة.

ولفت "مجاهد"، إلى أنه سيتم إرسال فريق طبي يضم عددًا من الاستشاريين والصيادلة وأخصائي المعامل يوم الإثنين القادم إلى جمهورية السودان، في إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من ڤيروس سي، حيث سيتم إرسال ٢ جهاز PCR لدعم وتطوير معامل كل من مستشفى ابن سيناء ومستشفى مجمع الشرطة، مضيفًا أنه سيتم إرسال أيضًا شحنة من الأدوية لعلاج ١٥٠ ألف مصاب سوداني من فيروس سي، و10 آلاف كاشف للفيروس.

وأضاف أنه سيتم تفعيل المبادرة في خمسة مراكز طبية حيوية بالعاصمة السودانية (الخرطوم)، تشمل كلًا من (مركز ابن سيناء، مركز مجمع الشرطة، مركز سوبا، مركز أم دورمان، ومركز العلياء)، لافتًا إلى أن الفريق الطبي المصري يستمر في العمل في المبادرة هناك لمدة ١٥ يومًا لتقديم كافة الخدمات التشخيصية و العلاج بالمجان.

وتابع أن الفريق الطبي المصري سيقوم بتدريب الكوادر السودانية على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وتطبيق بروتوكولات العلاج، موضحًا أن التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة و مسئولي معامل التحاليل، بحيث يتم نقل تجربة وخبرة مصر في المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، إلي جمهورية السودان.

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