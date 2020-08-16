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برلمان

برلماني يطالب المواطنين باستمرار اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى

قال النائب برديس عمران ، عضو لجنة الزراعة والبرلمان أن إنخفاض الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية بسبب أن فيروس كورونا بدأ يضعف ، كما أن كل مواطن أصبح يحافظ على نفسه.

وأشار عمران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة قامت بجهد كبير لمواجهة فيروس كورونا ، مع المواطن والذى بدأ يلتفت لخظورة الفيروس.

وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان اننا علينا جميعا ان نضع أمام نصب أعيننا أن فيروس كورونا يمثل أزمة كبيرة حتى نستطيع أن نقاومه ونقضى عليه.

واختتم: لابد ان يستمر المواطنين فى اتباع الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة فى الاسواق وأماكن التجمعات منعا لانتشار فيروس كورونا.
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