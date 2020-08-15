إنقاذ 18 شخصا إثر انهيار عقار بقصر النيل.. محافظ القاهرة: العقار المنهار مسجل كطراز معماري.. صور

نجحت فرق الإنقاذ التابعة لقوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ 18 شخصا إثر انهيار جزئى لعقار بشارع قصر النيل بوسط القاهرة، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات، وتحرر عن ذلك محضر وتولت النيابة التحقيق.





تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من الأهالى بانهيار جزئى لعقار سكنى بشارع قصر النيل بوسط البلد.





وهرعت على الفور أجهزة الأمن، وتم غلق محيط منطقة العقار المنكوب، وانتقل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لموقع العقار رقم ٥٠ بشارع قصر النيل الذي انهار وتمت عمليات الإنقاذ بعد فصل جميع المرافق.





وصرح المحافظ بأن العقار المنهار يقع على مساحة ١٥٠٠ متر ومكون من أرضى وأربعة ادوار ويحتوي على وحدتين سكنيتين وباقي الوحدات إدارية، حيث يقع به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومعرض موبيليا مغلق.





وأضاف أن العقار المنهار مسجل طراز معماري وصادر له قرارا تنكيس، كما سبق وتم تحرير محضر عدم تنفيذ.





وأسفرت عمليات البحث عن إنقاذ 18 شخصا وإسعاف شخصين بالموقع ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر.