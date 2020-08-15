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رصد الحركة المرورية اليوم السبت 15-8-2020.. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:18 م
رصد الحركة المرورية
رصد الحركة المرورية
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شيرين عادل
استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، تقريرا خاصا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة.


وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم، السبت، تشهد سيولة مرورية، وذلك لأن اليوم إجازة أسبوعية، إلا أن طريق صلاح سالم العروبة باتجاه كوبري أكتوبر فيه بعض الزحام، أما المتجه إلى التحرير فهو خال تمامًا من السيارات.


وجاء فى التقرير أن الطرق هادئة، ومعظم الطرق تظهر باللون الأخضر، وهذا دليل على استقرارها، وعدم وجود كثافات مرورية على معظم الطرق الرئيسية والفرعية.


وأشار إلى أن الطرق الجديدة فى المحاور الرئيسية فى القاهرة غيرت كثيرا فى الخريطة ووزعت الزحام واستخدام طرق بديلة وسريعة ومختلفة.


وناشدت داليا أشرف، المواطنين الالتزام بالسرعات، وعدم السير بسرعات عالية وعدم استغلال أن الشوارع لا يوجد بها أعداد كبيرة من المواطنين والسيارات.
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