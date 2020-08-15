عفاف شعيب: شويكار كانت حزينة بسبب تدهور الفن.. فيديو

شيع عدد كبير من الفنانين،اليوم"السبت"،جثمان الفنانة القديرة شويكار،إلى مثواها الأخير في مقابر العائلة بأكتوبر، بحضور عدد من أقارب الراحلة.





وقالت الفنانة عفاف شعيب إن الفنان شويكار كانت تقول لها "إنها حزينة بسبب تدهور الفن ، الفن شئ جميل وحلو المفروض يبقى أحسن من كده ويتعمل اعمال ليها هدف وقيمة ".





جدير بالذكر ان الفنانة شويكار قد فارقت الحياة عن عمر يناهز 82 عاما، وكان عدد كبير من الجمهور قد أعتقد أن عمرها 85 عاما لأن هناك إحدى الصفحات الشهيرة بتقديم المعلومات قد أخطأت فى تاريخ ميلادها فقد ولدت شويكار عام 1938، وليس عام 1936 كما أشيع.





وتوفيت شويكار بعد صراع مع المرض حيث أصيبت فى الأيام الأخيرة بوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها إلى مستشفى الصفا وتعرضت بعد ذلك إلى انفجار فى المرارة أدى إلى رحيلها.





وكانت شويكار فى الفترة الأخيرة ابتعدت عن التمثيل حيث قررت أن تعيش حياة عائلية مستقرة مع ابنتها وأحفادها، وتتابع الأعمال الفنية دون المشاركة.



