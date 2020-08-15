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محافظات

بسبب انفجار الماسورة الرئيسية.. انقطاع المياه عن مناطق سكنية بطنطا

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:15 م
صدى البلد
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أحمد على

شهدت منطقة مزلقان القائد بضفاف ترعه مياه القاصد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم انفجار خط ماسوره المياه الرئيسية بطريق "طنطا- المحلة" الفرعي مما أدي الي انقطاع مياه الشرب عن مناطق سكنية لاكثر من 8 ساعات متواصلة. .

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ونوه المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، إلى أنه تم الدفع بالفرق الفنية وسيارات الشفط ومعدات الشركة وفرع الشركة بطنطا .

وأضاف "عطية " أنه جارى التعامل مع الموقف ، وإصلاح الكسر بالخط الرئيسي بناءا على توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية لسرعة إعادة المياه إلى المدينة، بعد قطعها حتى الانتهاء الإصلاح.

وكان المواطنون بمدينة طنطا قد فوجئوا، اليوم السبت، بانقطاع المياه بصورة مفاجئة وغير معلن عنها .

كما تسبب فى قطع مياه الشرب بسبب الارتباك العمل في العديد من المستشفيات خاصة الحكومية منها، وتعطل العمل بالمخابز التي شهدت زحاما غير مسبوق وتعطل سير العمل داخل مؤسسات الحكومية ..

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