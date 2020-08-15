الأنبا بشارة جودة يزور كنيسة أم الرحمة الإلهية بالمنيا

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك بمحافظة المنيا، صلاة الرياضة الروحية بمناسبة صوم السيدة العذراء واستعدادًا لعيد انتقالها بالنفس والجسد إلي السماء، وذلك بكنيسة أم الرحمة الإلهية بمنهري.





شارك صاحب النيافة الأنبا بشارة في الصلاة، الأب فادي فاروق راعي الكنيسة ، وشعب الرعية، وألقي نيافته كلمة روحية حول الغفران.





اِقرأ أيضًا













من ناحية أخرى، استقبلت كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف للأقباط الكاثوليك اليوم، السبت، نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية في لقاء لخدام الكنيسة.





وبدأ اللقاء الذى ترأسه نيافة الأنبا باخوم بالصلاة وكلمة ترحيب من الأب يونان راعي الكنيسة تلاها لقاء مع الخدام حيث عرض كل مسؤول نشاط ما قام به أثناء فترة انتشار فيروس كورونا.





وألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة عن أهمية كلمة الله في حياة الخادم اليوم وهي محور المشروع الرعوي لهذا العام، و انتهي اليوم بالصلاة الختامية والصور التذكارية وتفقد نيافته الاعمال الانشائية بالكنيسة.



