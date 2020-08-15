غدا.. رئيس الطائفة الإنجيلية يلقي عظة الأحد من كنيسة الإبراهيمية بالإسكندرية

يلقي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، ثاني عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية، غدًا الأحد، بكنيسة الإبراهيمية الإنجيلية، بمحافظة الإسكندرية، بعد فترة انقطاع تجاوزت أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا العالمية.





وتعد زيارة الدكتور القس إندريه زكي في إطار جولته الرعوية بمحافظات الإسكندرية والمنيا والإسماعيلية، عقب فترة توقف وتعليق للخدمات والأنشطة بسبب الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





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يذكر أن الدكتور القس أندريه زكي، ألقى أولى عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية من كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية ، بمحافظة القاهرة، يوم الأحد الماضي، مع اتخاذ ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.





من ناحية أخرى، استقبلت كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف للأقباط الكاثوليك اليوم السبت نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية في لقاء لخدام الكنيسة.





وبدأ اللقاء الذى ترأسه نيافة الأنبا باخوم بالصلاة وكلمة ترحيب من الأب يونان راعي الكنيسة تلاها لقاء مع الخدام حيث عرض كل مسؤول نشاط ما قام به أثناء فترة انتشار فيروس كورنا.



