AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

غدا.. رئيس الطائفة الإنجيلية يلقي عظة الأحد من كنيسة الإبراهيمية بالإسكندرية

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:44 م
الدكتور القس إندريه
الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية
Advertisements
سامح سلام
 يلقي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، ثاني عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية، غدًا الأحد، بكنيسة الإبراهيمية الإنجيلية، بمحافظة الإسكندرية، بعد فترة انقطاع تجاوزت أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا العالمية.

وتعد زيارة الدكتور القس إندريه زكي في إطار جولته الرعوية بمحافظات الإسكندرية والمنيا والإسماعيلية، عقب فترة توقف وتعليق للخدمات والأنشطة بسبب الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. 

اِقرأ أيضًا


يذكر أن الدكتور القس أندريه زكي، ألقى أولى عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية من كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بمحافظة القاهرة، يوم الأحد الماضي، مع اتخاذ ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية. 

من ناحية أخرى، استقبلت  كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف للأقباط الكاثوليك اليوم السبت نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية في لقاء لخدام الكنيسة.

وبدأ اللقاء الذى ترأسه نيافة الأنبا باخوم  بالصلاة وكلمة ترحيب من الأب يونان راعي الكنيسة تلاها لقاء مع الخدام حيث عرض كل مسؤول نشاط ما قام به أثناء فترة انتشار فيروس كورنا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأحد.. رئيس الإنجيلية يلقي أولى عظاته بعد قرار عودة الصلوات من كنيسة مصر الجديدة

غدا.. رئيس الطائفة الإنجيلية يلقي أولى عظاته بكنيسة مصر الجديدة

رئيس الطائفة الإنجيلية يترأس صلاة الأحد من كنيسة مصر الجديدة ..شاهد

الأنبا باخوم يزور كنيسة العذراء ويوسف النجار بمنطقة الخصوص

ترشيحاتنا

ملفتة وجريئة.. ١٥ صورة تكشف عن إطلالات جوهرة

بسبب مكالمة عاجلة.. عريس يترك عروسه في حفل الزفاف.. فيديو

نجل فؤاد المهندس ينهار من البكاء قبل تسلم جثمان شويكار.. فيديو

شاهد.. حادث سير لعضو مجلس إدارة الأهلي

المتهم بقتل سودانية العجوزة: مارسنا الرذيلة مرتين بـ20 جنيها.. صفعتني علي وجهي فخنقتها

دور الضحية.. ميجان تتهم زوجها السابق بالغيرة منها وعمه يكشف كذبها | صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وجريئة.. ١٥ صورة تكشف عن إطلالات جوهرة

كسرت روتين العمل بتصميمات الحفلات.. حكاية آية مع الرسم

الدخان والرعد.. شلالات فيكتوريا الأكثر إثارة فى أفريقيا.. شاهد