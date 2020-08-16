هل تقبل صلاتي وأنا كسلان وأترك السنن؟.. دار الإفتاء تنصح بـ 4 أمور

"هل تقبل صلاتي وأنا كسلان وأترك السنن؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».
ورد
الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا: « بإذن الله يتقبل منك، المهم
لا تتركي الفرض، وجاهدي نفسك، فهي حالة تأتي كثيرًا لبعض الناس».
وتابع أمين الفتوى بالإفتاء أن المهم عدم ترك صلاة الفرض خاصة، ودعاء بالله بأن
يرزقك محبة العبادة والنشاط فيها، واقرأي أو اسمعي في فضل الصلاة وجمالها وعظمتها عند
الله وثوابها.
في سياق متصل، « ما كيفية التغلب على الكسل في أداء الصلاة؟» سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».
وأوضح أن الله - عز وجل- أمرنا بالمبادرة إلى الوقوف بين يديه في هذه الأوقات الخمسة، في كل يوم وليلة، فإذا حرمنا من هذا الفضل، وهذا الوقوف، وهذا الاستعداد؛ فنحن في حرمان حقيقي.
وأوضح أن الله - عز وجل- أمرنا بالمبادرة إلى الوقوف بين يديه في هذه الأوقات الخمسة، في كل يوم وليلة، فإذا حرمنا من هذا الفضل، وهذا الوقوف، وهذا الاستعداد؛ فنحن في حرمان حقيقي.