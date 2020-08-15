512 إصابة و4 وفيات حصيلة كورونا في الكويت اليوم

سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات في البلاد إلى 75697 حالة.

واعلنت الصحة الكويتية في بيان لها انه تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بكوفيد 19 ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس الي 498.





وأوضح المتحدث الرسمي باسم الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريحات صحفية له اليوم ان من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.





وكشف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 115 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7680 حالة.





وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3356 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 555937 فحصا.





