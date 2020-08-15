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رياضة

إيهاب جلال يجهز مفاجآت.. كواليس الساعات الأخيرة في المقاصة قبل مواجهة الزمالك

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:44 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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عمرو الحلواني
أكد إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة على ثقته الكامة فى قدرات لاعبيه فى تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الزمالك المقرر إقامتها اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

وعقد إيهاب جلال جلسة مطولة مع لاعبيه خلال المران الرئيسي للفريق أمس بملعب الدفاع الجوى وطالب الجميع بالتركيز الكامل فى التعامل مع المباراة، مؤكدا على صعوبتها وأن الفريق المنافس لن يكون سهلا خاصة بعد تعادله فى مباراته الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.

وأكد جلال على لاعبيه أنه يدخل المباراة باحثا عن الفوز من أجل الاستمرار فى النتائج الجيدة التي يحقهها الفريق والخروج من النفق المظلم بجدول ترتيب الدوري الممتاز خاصة بعد الفوز الأخير على حساب أسوان بهدفين مقابل هدف.

فى السياق ذاته استقر جلال على تشكيل فريقه فى مواجهة الأبيض اليوم ومن المقرر أن يتواجد أحمد عادل عبدالمنعم فى حراسة المرمى وأمامه الرباعي عصام صبحي وعاصم سعيد وأحمد عبدالعزيز مودي وأحمد محسن وفى الوسط صلاح ريكو ومحمد كناريا ومحمد توني خلف الثلاثي محمد إبراهيم وعبدالله مجدي" شيملس بيكلى "  و صلاح أمين " أودو موسيس".

ويعانى المقاصة من غياب مجموعة  كبيرة من لاعبيه وعلى رأسهم عمرو مرعي ومحمد مسعد وباولن فوافي وحسني فتحي ومصطفى شبيطة.
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