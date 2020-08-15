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رياضة

رسميا.. نادر شوقي يعلن إنهاء عقد الوكالة بينه ورمضان صبحي

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعلن نادر شوقي وكيل اللاعبين عن انفصاله عن رمضان صبحي نجم الأهلي المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، والذي أعلن مؤخرا عن قراراه بالانضمام لـ بيراميدز بنهاية الموسم.

وكتب نادر شوقي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "اتمني التوفيق لرمضان في المرحلة المقبلة ولن نجدد عقد الوكالة برغبة متبادلة بين الطرفين".

أزال مسؤولو الأهلي، جميع الصور الخاصة برمضان صبحي، لاعب الفريق السابق، من استاد النادي بمدينة السلام؛ بعد رفضه العرض المقدم له للبقاء مع القلعة الحمراء، وتفضيله الانتقال لصفوف بيراميدز.

واستبدل النادي الاهلي بكل صور رمضان التي كانت تزين الملعب بعد افتتاحه، صور بعض لاعبي الفريق الحاليين.
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