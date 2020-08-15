رسميا.. نادر شوقي يعلن إنهاء عقد الوكالة بينه ورمضان صبحي





وكتب نادر شوقي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "اتمني التوفيق لرمضان في المرحلة المقبلة ولن نجدد عقد الوكالة برغبة متبادلة بين الطرفين".





أزال مسؤولو الأهلي، جميع الصور الخاصة برمضان صبحي، لاعب الفريق السابق، من استاد النادي بمدينة السلام؛ بعد رفضه العرض المقدم له للبقاء مع القلعة الحمراء، وتفضيله الانتقال لصفوف بيراميدز.



واستبدل النادي الاهلي بكل صور رمضان التي كانت تزين الملعب بعد افتتاحه، صور بعض لاعبي الفريق الحاليين.

اتمني التوفيق لرمضان في المرحلة المقبلة و لن نجدد عقد الوكالة برغبة متبادلة بين الطرفين — Nader Shawky (@NaderShawky74) August 15, 2020

أعلن نادر شوقي وكيل اللاعبين عن انفصاله عن رمضان صبحي نجم الأهلي المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، والذي أعلن مؤخرا عن قراراه بالانضمام لـ بيراميدز بنهاية الموسم.