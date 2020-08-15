AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مكتسبات ومنافع.. السجيني: لا أثر رجعي في قانون التصالح على مخالفات البناء.. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:11 م
احمد السجيني
احمد السجيني
Advertisements
هاني حسين
قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشكلة المسؤول عن دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء اقل مشاكل الملف لكنها الأكثر إثارة إعلاميا.

وأضاف أحمد السجيني في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم عقد  جلسة استطلاع ومواجهة يوم الخميس الماضي وكان بها كل أطراف المختصين بالتصالح في مخالفات البناء.
  
وتابع أحمد السجيني:" لا يمكن ان نضع سقفا زمنيا فيما يتعلق بالمنافع والمكتسبات خاصة فيما يتعلق بمخالفات في التصالح البناء".

 وأكمل احمد السجيني: "وجهنا الحكومة بإعادة صياغة البيان الإعلامي فيما يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء".

 وتابع أحمد السجيني: "وجهنا الحكومة بالفساد في بعض الموحدات المحلية وزيادة الزيارات الميدانية وجهاز التفتيش على الوحدات المحلية "، مضيفا :" المنظومة بحاجة إلى مراجعة كي تكون التطبيقات بوسائل تكنولوجية حديثة ".

واكمل احمد السجيني: "لا يوجد أثر رجعي في قانون التصالح في مخالفات البناء ولا توجد به عقوبة والقانون به مكتسبات ومنافع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محلية النواب: تعديل قانون المخالفات وارد من أجل مصلحة المواطن

التعديل وارد.. أحمد السجيني: قانون التصالح في مخالفات المبانى هدية للمواطنين.. فيديو

السجيني: قانون التصالح في مخالفات البناء معقد للغاية وتناوله الخاطئ يثير البلبلة.. فيديو

محلية النواب: لن نترك المواطنين ضحايا للفهم الخاطئ لتطبيقات قانون التصالح في مخالفات البناء

محلية البرلمان: جاهزون لتلقي شكاوى المواطنين بالبريد بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

مجلس النواب يحسم الجدل: قانون التصالح لا يعترف بشخصية الكاحول

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. القصة كاملة لـ انفصال محمد رشاد ومي حلمى

الأهلي داخل اللعبة.. ميدو لـ كهربا: متطلعش تبيع الوهم للناس.. فيديو

نيران تلتهم وجه فتاة و تشوهها بسبب سيجارة ..صور

وسط أحضان أحمد عز.. لطفي لبيب يبكي أثناء عرض "علاء الدين".. صور

السجيني: لجنة استطلاع ومواجهة في البرلمان لإعادة النظر بأسعار مخالفات البناء.. فيديو

بعد فضيحة دوري الأبطال.. جماهير برشلونة تسب اللاعبين فور عودتهم إلى إسبانيا.. فيديو

AdvertisementS

الموت يفجع الفنان خالد النبوي

97.60 العلمي علوم.. 94.4% الرياضة.. و79.9 للادبي .. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى بالتنسيق

بعد وداع رفيق دربه.. علاقة فرقة رضا الاستعراضية بانهيار عقار قصر النيل

دار الإفتاء: العين حق فحصنوا أولادكم و بيوتكم وأنفسكم بـ 8 كلمات

كندا تمنح الإقامة الدائمة لكل طالب لجوء قدم الرعاية لمرضى كورونا

بيان مصري سوداني مشترك: عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قبل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

بعد تخرج ابنة سناء شافع في الجامعة الأمريكية.. ندى بسيوني: تعبي مارحش في الأرض

انتحار فتاة من الدور العاشر بعد ساعات من حفل زفافها .. تفاصيل

بعد رحيل رمضان صبحي عن الأهلي| تعليق ناري جديد من نبيل الحلفاوي

شاهد.. رسائل نارية لـ شريف إكرامي في أزمة رمضان صبحي والأهلي

بسبب خرقه الحظر الإعلامي.. توقيع عقوبة مالية كبيرة على شريف إكرامي

المتهم بقتل سودانية العجوزة: مارسنا الرذيلة مرتين بـ20 جنيها.. صفعتني علي وجهي فخنقتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحيل شويكار.. ليلى نصر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور بجنازة "سيدتى الجميلة"

ملفتة وجريئة.. ١٥ صورة تكشف عن إطلالات جوهرة

كسرت روتين العمل بتصميمات الحفلات.. حكاية آية مع الرسم