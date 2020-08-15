مكتسبات ومنافع.. السجيني: لا أثر رجعي في قانون التصالح على مخالفات البناء.. فيديو

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشكلة المسؤول عن دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء اقل مشاكل الملف لكنها الأكثر إثارة إعلاميا.





وأضاف أحمد السجيني في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم عقد جلسة استطلاع ومواجهة يوم الخميس الماضي وكان بها كل أطراف المختصين بالتصالح في مخالفات البناء.

وتابع أحمد السجيني:" لا يمكن ان نضع سقفا زمنيا فيما يتعلق بالمنافع والمكتسبات خاصة فيما يتعلق بمخالفات في التصالح البناء".





وأكمل احمد السجيني: "وجهنا الحكومة بإعادة صياغة البيان الإعلامي فيما يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء".





وتابع أحمد السجيني: "وجهنا الحكومة بالفساد في بعض الموحدات المحلية وزيادة الزيارات الميدانية وجهاز التفتيش على الوحدات المحلية "، مضيفا :" المنظومة بحاجة إلى مراجعة كي تكون التطبيقات بوسائل تكنولوجية حديثة ".



