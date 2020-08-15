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محافظات

محافظ مطروح يكلف بعدم توصيل المرافق لأى عمارة لم تلتزم بالطلاء الموحد

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:01 م
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
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ايمن محمود
وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح رؤساء المراكز والمدن بعدم ادخال مرافق جديدة  لأي  عمارات سكنية او منشآت تكون وجهاتها من الطوب الاحمر وغير ملتزمة باللون الموحد .

واضاف خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم  لاستكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء بطلاء واجهات المبانى بالمحافظة باللون الموحد بحضور رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة وعددا من الإدارات والمديريات المعنية على ضرورة ان تكون المبانى  مكتملة التشطيب الخارجى ولا يتم توصيل المرافق الا بعد الانتهاء  من  تشطيب واجهاتها.

وأكد محافظ مطروح سرعة  استكمال  دهان جميع واجهات المبانى بالمحافظة   باللون المحدد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لاستعادة الوجه الحضاري لمحافظات الجمهورية.

ووجه المحافظ  أن تكون الأولوية في التنفيذ للمباني التي على المحاور الرئيسية ومداخل المدن مع  استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لقطع المرافق عن المباني التي تمتنع عن طلاء واجهاتها.

كما وجه برفع تقرير أسبوعي يتضمن الإنجاز التراكمي لعدد المباني الملتزمة بطلاء واجهاتها وحصر جميع المباني التي لم يتم استكمال طلاء واجهاتها ومخاطبة ملاكها لسرعة طلائها خلال المدة المحددة   وذلك حفاظا على الشكل والنسق الحضاري للمحافظة   أمام مواطنيها وزائريها ولاستعادة الوجه الحضاري لمدن المحافظة. 
محافظ مطروح يكلف بعدم توصيل المرافق لأى عمارة لم تلتزم بالطلاء الموحد
محافظ مطروح يكلف بعدم توصيل المرافق لأى عمارة لم تلتزم بالطلاء الموحد
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