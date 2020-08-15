أسبوع حزين.. 6 وفيات داخل الوسط الفني ..رحيل شويكار بسبب انفجار المرارة.. ووفاة حما خالد النبوي

شويكار تتوفى بسبب انفجار المرارة

الموت يفجع احمد سعد وسامح الصريطى وفيدرا وخالد النبوى

سمير الاسكندرانى يرحل عن عمر يناهز 82 عاما













عاش الوسط الفنى فى الايام القليلة الماضية وتحديدا فى الاسبوع الماضى أحزانا قاسية وشديدة حيث رحل عدد من الفنانين ابرزهم الفنانة شويكار والفنان سمير الاسكندرانى كما خيمت الاحزان على بعض النجوم بعد رحيل احد اقاربهم.









نرصد فى التقرير التالى ابرز احزان الوسط الفنى فى الاسبوع المنقضى









سمير الاسكندرانى :









أعلنت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر عن رحيل المطرب سمير الإسكندرانى الخميس الماضى عن عمر يناهز 82 عاما.









ونعاه نقيب الموسيقيين هاني شاكر في بيان، قائلا: إن الفنان الراحل "أحد الرموز الفنية التي قدمت تراثا فنيا حفظته الأجيال، وبطولة وطنية خلدتها سجلات المخابرات المصرية، وقدم طوال مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة".









ولد الفنان سمير الإسكندراني في القاهرة العام 1938 والتحق بكلية الفنون الجميلة قبل أن يسافر إلى إيطاليا في بعثة دراسية.









اشتهر بأداء الأغاني الوطنية ومنها (مين اللي قال) و(اللي عاش حبك يعلم) و(يا رب بلدي وحبايبي) كما برع في الغناء بعدة لغات.









ونعى عدد كبير من الفنانين والموسيقيين الإسكندراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم الممثل والمخرج محمد صبحي، الذي كتب على فيسبوك "بكل الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الصديق والزميل الفنان سمير الإسكندراني، هذا الرجل الوطني العظيم.. المطرب المثقف الراقي والحنجرة الرائعة التي عزف عليها أجمل الألحان".









شويكار :









بينما رحلت الفنانة شويكار امس الجمعة بعد صراع مع المرض لفترة وجيزة، حيث أصيبت بانفجار في المرارة نقلت على أثره لمستشفى الصفا، ثم تم نقلها إلى مستشفى الكاتب، حيث وافتها المنية بداخله منذ قليل، وتم تشييع الجثمان اليوم عقب صلاة الظهر وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر.













خالد النبوى :









اما الفنان خالد النبوى نشر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يعلن فيه عن رحيل والد زوجته حماه عبد العظيم المغربى.









وقال خالد النبوى: "حمايا الغالي عبد العظيم المغربي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى".













وأضاف خالد النبوى قائلا: "سوف أفتقد أبا حنونا ورجل عظيم علمنا أن نحب الوطن دون شروط وتحت أي ظروف وعلمنا أن أي إنسان عربي هو أخ و مصير مشترك .. الله يرحمك برحمته الواسعة".













وكان احدث اعمال الفنان خالد النبوى مسلسل "لما كنا صغيرين" والذى شارك فى بطولته مع الفنان محمود حميدة وكريم قاسم وريهام حجاج وعرض العمل فى رمضان الماضى 2020.













سامح الصريطى :









بينما توفيت السيدة سناء الصريطى شقيقة الفنان سامح الصريطى من قليل، والذى عبر عن حزنه لفقدان أخته داعيا الله أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته.









وطلب الصريطى من متابعيه على "الفيس بوك" الدعاء للراحلة، وكتب: "أختى وحبيبتى سناء الصريطى فى ذمة الله.. اسألكم الدعاء لها بأن يتغمدها الله برحمته ويسكنها فسيح جناته".













احمد سعد :









نشر الفنان أحمد سعد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن رحيل والدته.









وقال أحمد سعد : "أمي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".









يذكر أن الفنان أحمد سعد أحد المواهب الشبابية التى ظهرت فى الفترة الماضية من خلال عدد من الاعمال الفنية.









فيدرا :









كما أعلنت الفنانة فيدرا عن وفاة والدتها، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث أعادت نشر منشور شقيقتها فاتن الذى كتبت فيه:"إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا والدتي لمحزونون بعظيم التسليم بقضاء الله وقدره، وبقلوب مؤمنة ..أنعى إليكم والدتي حياة محمد علي العناني التي انتقلت إلى جوار ربها راضية مرضية اليوم 13 / 8 / 2020









وأضافت:"أسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهمنا أنا وإخوتي فيدرا وفهد ودلال كل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".