موريتانيا تعلن دعمها للاتفاق بين إسرائيل والإمارات

أعلنت دولة موريتانيا، اليوم السبت، دعمها لدولة الإمارات في المواقف التي تتخذها وفق مصالحها ومصالح العرب والمسلمين وقضاياها العادلة.

وأكدت موريتانيا ثقتها المطلقة في أن قيادة الإمارات تراعي مصالح الأمة والشعب الفلسطيني في أي موقف تتخذه.





وكانت مملكة البحرين قد أعلنت دعمها لاتفاق مباشرة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل.





وأعلنت الامارات وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق لمباشرة العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي برعاية أمريكية.





كما أعلنت سلطنة عمان دعمها للاتفاق بين إسرائيل والإمارات، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هذا الاتفاق يوم تاريخي يؤرخ لمرحلة جديدة في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.





وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن بلاه مهتمة بتطوير العلاقات مع تل أبيب، مؤكدا أن العلاقات بين الجانبين ستتطور خطوة بخطوة.



