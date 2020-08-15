السحر شيء مُدمر.. أحمد فلوكس يكشف تجربة مريرة فى حياته





وقال أحمد فلوكس: "شيء قذر.. للأسف لأني مكنتش بأمن بالحاجات دي بس للأسف طلعت حقيقية، مريت بتجربة مريرة بحياتي وعرفت يعني إيه واحد يتعملوا عمل وسحر وللأسف من ناس لا تتوقع نهائي إنهم ليهم علاقة بالكلام ده تحت مسمي (ولاد ناس)".





تابع: "عرفت معنى إن حد يبقى مش شايف، مش قادر يقوم، مش بني آدم، مغيب تايه، شي قذر، وملعون، نفسي يطلعوا قانون إعدام لمن يفعل مثل هذه الأفعال.. شيء مدمر، اللي بيعمل عمل ويسحر لحد بيدمره.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد بيعمل كده".





يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.





وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

نشر الفنان أحمد فلوكس تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن تعرضه الى أزمة شديدة فى حياته بسبب السحر، بعد الصور التى تم تداولها عن الاعمال السفلية التى تم استخراجها من احد المقابر بسوهاج.