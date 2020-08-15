الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 397 إصابة جديدة بــ كورونا

سجلت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم السبت، 397 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية .









وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي إصابات كورونا في لبنان، منذ تفشي الجائحة وحتي الأن بلغ 8442 حالات.









واشارت الصحة اللبنانية إلي أنّ الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 384 ضمن المقيمين و 13 ضمن الوافدين.









ولفتت إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 2650، في حين أن إرتفع عدًاد وفيات فيروس كورونا المستجد داخل البلاد الي 97، بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.