AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 397 إصابة جديدة بــ كورونا

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:59 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
Advertisements
محمود نوفل
سجلت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم السبت، 397 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية .


وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي إصابات كورونا في لبنان، منذ تفشي الجائحة وحتي الأن بلغ  8442 حالات.


 واشارت الصحة اللبنانية إلي أنّ الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 384 ضمن المقيمين و 13 ضمن الوافدين.


ولفتت إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 2650، في حين أن إرتفع عدًاد وفيات فيروس كورونا المستجد داخل البلاد الي 97، بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإجمالي 1442 حالة.. لبنان يسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان يسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 1719 حالة

الصحة اللبنانية تسجل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا يواصل طريقه داخل المنطقة العربية

1067 إصابة جديدة بــ كورونا في عمان

خلال 24 ساعة.. ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في الكويت إلى 56467

ترشيحاتنا

تعاون مصري سوداني في مجالات الملاحة البحرية والاستفادة من موانئ البلدين

الأهلي بمن حضر.. جمهور المارد الأحمر: الفريق باقٍ والنجوم زائلون

إقالة مسئول كبير في قناة الجزيرة بسبب فضيحة أخلاقية

سلخانة زوجية.. شخص يضرب زوجته بالجنزير في رابع يوم جواز.. ووالدتها: كان حاطط السنج على التسريحة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاى العادى؟ .. 11 فائدة

التعليم العالي تطرح تنسيق الجامعات.. وتزف بشرى سارة لعلاج كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة صادمة.. تعرف على طرق انتشار فيروس كورونا في الجسم

خوف وقلق وحزن وحسرة.. مشاهد الموت والحياة أمام عقار قصر النيل المنهار.. صور

أبيض أوف شولدر.. زوجة يوسف الشريف تتألق من أمام البحر