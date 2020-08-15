نادمون.. ضياء رشوان: إحباط كبير بين الإخوان الهاربين.. فيديو

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن هناك انخفاضاً كبيراً في الروح المعنوية لدى أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية خاصة العاملين في وسائل الإعلام المعادي لمصر .

وأضاف ضياء رشوان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "إحباط معنوي كبير، و هناك نادمون كثر من الخونة والعاملين في قنوات الإخوان".





وتابع ضياء رشوان:" لابد من دعم الكوادر الجيدة في مصر من اجل التصدي لأعداء الوطن".





وأكمل:" انتهى تنظيم الإخوان الإرهابي وهناك مجموعات إخوانية متصارعة".

وتابع :60% من ابنائنا في سن الشباب وعلينا ان نحميهم من محاولات الاختراق ضمن حروب الجيل الرابع والخامس".



