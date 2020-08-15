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توك شو

نادمون.. ضياء رشوان: إحباط كبير بين الإخوان الهاربين.. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:24 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
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هاني حسين
قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن هناك انخفاضاً كبيراً في الروح المعنوية لدى أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية خاصة العاملين في وسائل الإعلام المعادي لمصر .
 
وأضاف ضياء رشوان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "إحباط معنوي كبير، وهناك نادمون كثر من الخونة والعاملين  في قنوات الإخوان".

وتابع ضياء رشوان:"  لابد من دعم الكوادر الجيدة في مصر من اجل التصدي لأعداء الوطن".

وأكمل:"  انتهى تنظيم الإخوان الإرهابي وهناك مجموعات إخوانية متصارعة".
وتابع :60% من ابنائنا في سن الشباب  وعلينا ان نحميهم من محاولات الاختراق ضمن حروب الجيل الرابع والخامس".

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