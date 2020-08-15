مش بعبع .. الشاى الأسود يمتلك 11 فائدة مذهلة للجسم .. أبرزها حماية النساء من مرض قاتل .. والإكثار منه يهددك بـ 6 أضرار

- الشاى الاسود يحمى النساء من مرض خطير

- اضرار الاكثار من الشاى الاسود .. ابرزها القرحة والامساك

- تناول الشاى على معدة فارغة يتلف الكبد

من اكثر المشروبات الشعبية المنتشرة فى البلاد العربية وفى غيرها العديد من دول العالم ويحذر الاطباء دائما من الاسراف فى تناوله لعدم حدوث اضرار داخل جسم الانسان .. فايهما افضل تناول هذا المشروب ام الابتعاد عنه نهائيا .

ونعرض فى هذا التقرير ابرز فوائد الشاى الاسود واضراره على الصحة والجسم.









رصد موقع " lifehack " اهم 11 فائدة صحية لـ " اهم 11 فائدة صحية لـ الشاي الأسود فى حال تناوله بدون أي إضافات مثل اللبن أو السكر.









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- صحة الفم





تشير الدراسات التي مولتها جمعية Tea Trade Health Research Association إلى أن الشاي الأسود يقلل من تكوين البلاك وكذلك يقيد نمو البكتيريا التي تعزز تكوين التجاويف وتسوس الأسنان.البوليفينول الموجود في الشاي الأسود يقتل البكتيريا المسببة للتجاويف ويتجاوزها كما يعيق نمو الإنزيمات البكتيرية التي تشكل المادة اللزجة التي تربط البلاك بأسناننا.









- تحسين القلب





حددها بحث فعام 2009 بعنوان "استهلاك الشاي الأخضر والأسود وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية: تحليل تلوي" ، لوحظ أنه بغض النظر عن بلد المنشأ ، فإن الأفراد الذين يستهلكون 3 أكواب أو أكثر من الشاي لديهم مخاطر أقل بنسبة 21٪ السكتة الدماغية من الأشخاص الذين يستهلكون أقل من كوب واحد من الشاي الأخضر أو ​​الأسود يوميًا.





عظام صحية

كما تم اقتراح أن من يشربون الشاي بانتظام لديهم عظام أقوى واحتمال أقل للإصابة بالتهاب المفاصل بسبب المواد الكيميائية النباتية الموجودة في الشاي.





- الوقاية من السرطان





على الرغم من الحاجة إلى المزيد من الأبحاث لاقتراح تقنيات الوقاية من السرطان بثقة ، فإن بعض الأبحاث على مر السنين تشير إلى أن مضادات الأكسدة مثل البوليفينول ومضادات الاكسدة الموجودة في الشاي قد تساعد في منع بعض أنواع السرطان. يقترح أن النساء اللواتي يشربن الشاي الأسود بانتظام لديهن فرصة أقل للإصابة بسرطان المبيض مقارنة بنظرائهن.









- مضادات الأكسدة

يحتوي الشاي الأسود على مادة البوليفينول ، وهي أيضًا مضادات أكسدة تساعد على منع تلف الحمض النووي المرتبط بالتبغ أو المواد الكيميائية السامة الأخرى. تختلف مضادات الأكسدة هذه عن تلك التي يتم الحصول عليها من الفواكه والخضروات ، وبالتالي فهي جزء منتظم من نظامنا الغذائي يمكن أن توفر فوائد إضافية نحو أسلوب حياة صحي.

- تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري

بناءً على دراسة بحثية أجريت على كبار السن الذين يعيشون في جزر البحر الأبيض المتوسط ​​، تم اكتشاف أن الأشخاص الذين كانوا يتناولون الشاي الأسود على المدى الطويل بمستوى معتدل (أي 1-2 كوب في اليوم) لديهم انخفاض بنسبة 70٪. فرصة الإصابة بمرض السكري من النوع 2 أو تطويره.

- تخفيف التوتر

نحن جميعًا على دراية ومعرفة جيدة بفوائد الشاي الأسود المهدئة والاسترخاء. فهو لا يساعد فقط على إبطاء نشاطك بعد يوم طويل ، بل أظهرت الدراسات أن الأحماض الأمينية L-theanine الموجودة في الشاي الأسود يمكن أن تساعدك على الاسترخاء



- نظام مناعي أفضل

يحتوي الشاي الأسود على مادة ألكيلامين التي تساعد على تعزيز الاستجابة المناعية. بالإضافة إلى أنه يحتوي أيضًا على مادة التانينات التي لديها القدرة على مكافحة الفيروسات وبالتالي تحمينا من الإنفلونزا وأنفلونزا المعدة وغيرها من الفيروسات الشائعة في حياتنا اليومية.



- صحة الجهاز الهضمي



بالإضافة إلى تحسين نظام المناعة لديك ، فإن العفص لها أيضًا تأثير علاجي على أمراض المعدة والأمعاء وتساعد أيضًا في تقليل نشاط الجهاز الهضمي.



- زيادة الطاقة

على عكس المشروبات الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين نسبيًا ، يمكن أن تساعد الكميات المنخفضة الموجودة في الشاي على تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ دون الإفراط في تحفيز القلب. كما أنه يحفز عملية التمثيل الغذائي والجهاز التنفسي وكذلك القلب والكلى.

- عامل السعادة

إن كوب الشاي المثالي يجعلك تبتسم ويدع قلبك ينغمس قليلًا فى السعادة .

اضرار الشاى الاسود

وأشار دكتور احمد صبري استشاري السمنة و التغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، الى ان تناول الشاي الأسود على معدة فارغة،يتسبب في تعرض الكبد للتلف والتسمم الكبدي، كما ان الافراط منه يسبب مجموعة من الاضرار، هي :