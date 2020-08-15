تعليق إيهاب جلال عقب هزيمة المقاصة أمام الزمالك.. فيديو

كشف ايهاب جلال المدير الفني لنادي مصر المقاصة عن موقفه من خسارة فريقه أمام الزمالك اليوم السبت في بطولة الدوري المصري الممتاز.





وسجل حسام أشرف ناشئ الزمالك هدف المباراة الوحيد ليفوز على المقاصة في الجولة 19 من عمر البطولة.





وقال إيهاب جلال خلال تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورت": "دفاعيا تراجعنا، لا أستطيع أن أحزن من أداء اللاعبين ولكن حزين على النتيجة، وقد تكون إنذار للمرحلة المقبلة في ظل الموقف الحالي للفريق".





وأضاف: "الشوط الأول شاركنا بطريقة جيدة، والثاني كان من الممكن أن نقدم مستوى أفضل من ذلك، لدينا لاعبين جيدين ويلعبون بجاهزية 60% ورغم ذلك يؤدون بهذا الشكل الطيب وهذا أمر جيد".



