جو بونفرير: لم أوجه اللوم لـ عصام الحضري بسبب الهزيمة أمام إنبي في دوري 2002

قال الهولندي جو بونفرير، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن لاعبي الأهلي ليس السبب في الهزيمة أمام إنبي في الدوري الشهير 2002.





وأكد "بونفرير" في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كان هناك سوء توفيق كبير عانى منه اللاعبين في تلك المباراة".





وعن اللاعبين الذي لم ينساهم، أشار: "وائل جمعة هو أكثر لاعب أتذكره، كما كان هناك لاعب في وسط الملعب لديه مهارات فنية كبيرة ولاعب آخر مميز في خط الهجوم ولا أتذكر أسماءهم".



