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رياضة

جو بونفرير: لم أوجه اللوم لـ عصام الحضري بسبب الهزيمة أمام إنبي في دوري 2002

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:58 م
الحضري
الحضري
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عمرو ابوبكر
قال الهولندي جو بونفرير، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن لاعبي الأهلي ليس السبب في الهزيمة أمام إنبي في الدوري الشهير 2002.

وأكد "بونفرير" في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كان هناك سوء توفيق كبير عانى منه اللاعبين في تلك المباراة".

وعن اللاعبين الذي لم ينساهم، أشار: "وائل جمعة هو أكثر لاعب أتذكره، كما كان هناك لاعب في وسط الملعب لديه مهارات فنية كبيرة ولاعب آخر مميز في خط الهجوم ولا أتذكر أسماءهم".

وعن توجيه اللوم لعصام الحضري بعد تلك المباراة، علق: "لا يمكن أن ألوم واحد من أفضل العناصر في الفريق وقتها، وهذا لم يحدث نهائيا وربما اختلفنا في وجهات النظر".
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