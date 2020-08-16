"اليوم" السعودية: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لردع تهديدات إيران لخطورتها على أمن المنطقة

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقف حازم؛ لردع تهديدات نظام طهران والتي من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة.





وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الأحد/ التي جاءت بعنوان "الإدراك الدولي لخطورة إيران" - أن الخطر الـذي تشكلـه ميلـيشيات حزب الله الإرهابية في لـبنان وميليشيات الحوثي في الـيمن وبقية العصابات الإرهابية التابعة لإيران في المنطقة، بات له في الآونة الأخيرة بالغ الأثر في الأوضاع الإنسانية خاصة مع الآثار الـتي تسببت بها جائحة كورونا المستجد في تلك البلدان العربية والتي لم تردع النظام في طهران عن المضي في تسليح هذه الميليشيات لتمكنها من بث المزيد من الـدمار وارتكاب الجرائم والـتجاوزات.





وأوضحت أن هذا الإجرام الإرهابي الإيراني بات من الـضرورة على دول العالم أن تستدرك آثاره ليس فقط على أمن واستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط بل العالم، وأقرب مثال ما تتسبب فيه ميليشيات الحوثي من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن وكذلـك سلوكها الـلامسوؤل إزاء حالـة ناقلة النفط صافر الراسية قبالة الساحل الغربي لليمن، التي قد تتسبب في حدوث تسرب نفطي كبير أو انفجار أو حريق قد يكون له عواقب بيئية وإنسانية وخيمة على اليمن والمنطقة.



