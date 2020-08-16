وزيرا الشباب والتنمية المحلية يبحثان التعاون المشترك بالمحافظات

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة لبحث عدد من ملفات التعاون بين الوزارتين في مختلف محافظات الجمهورية، بمشاركة عدد من قيادات الوزارتين.





وأكد الدكتور أشرف صبحي، على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية لتذليل كل المشكلات والمعوقات التي تواجه وزارة الشباب في عدد من المشروعات التي تتم في المحافظات، قائلًا:" إن الوزارة تسعى خلال الفترة الجارية لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتأهيل وتحديث وتطوير ورفع كفاءة عدد كبير من المنشآت الرياضية بالمحافظات لتعزيز مفهوم الاستثمار الرياضي بما يساهم في توفير فرص العمل لأبناء المحافظات".





وأشار "صبحي"، إلى أن الوزارة تقوم خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية فيما يخص عدد من المشروعات الجاري تنفيذها لعدد من المنشآت الرياضية في محافظات أسوان والجيزة والقاهرة والإسكندرية والسويس والدقهلية بما يساعد في نشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع من جموع الشعب، اتساقًا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وبما يعود بالنفع على المحافظات بزيادة الموارد المالية لها.





ومن جانبه، أشاد اللواء محمود شعراوي، بالمشروعات والخطط التي تقوم بها وزارة الشباب على مستوى الجمهورية، وكذا المبادرات الشبابية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية وتطوير مراكز الشباب والمدن الشبابية بالمحافظات.





وأكد شعراوي أهمية دور الشباب المصري في عملية البناء والتنمية التي يقودها السيد رئيس الجمهورية وتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن الشباب دوره حيوي وهام في بناء المجتمع ولديهم طاقة هائلة وأفكار إبداعية في كل المجالات ويمتلك الحماس لحل المشكلات ومواجهة التحديات.





وأثنى وزير التنمية المحلية على مستوى التنسيق والتعاون القائم بين الوزارة ووزارة الشباب والرياضة في عدد من المشروعات والملفات التي تقوم بها على أرض المحافظات، وكذا التنسيق في تنظيم عملية الفتح التدريبي المنضبط لبعض الأنشطة الرياضية تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وشهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الجاري التعاون فيها بين وزارة الشباب والمحافظات ومن بينها معسكر الشباب الدولي بجمصة، وإنشاء مدينة شبابية في السويس ومعسكر العقاد بأسوان وتخصيص أراضي لتنفيذ مشروع إنشاء 100 ملعب مفتوح بالمحافظات للحد من التعدي على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى حسن إدارة بعض المنشآت الرياضية في محافظات الإسكندرية والجيزة والقاهرة.





وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على إعداد بروتوكول للتعاون بين الوزارتين فيما يخص الملفات والمشروعات المشتركة بين الجانبين والتي تجرى على أرض المحافظات لتذليل كل المعوقات.