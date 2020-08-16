خبير لياقة بدنية: تناول المكملات الغذائية ينبغي أن يخضع لإشراف طبيب .. فيديو

قدمت الإعلامية فرح سعيد، و حسام أبو هاشم خبير اللياقة البدنية ، فقرة رياضية تخص المكملات الغذائية.









وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج على قناة "صدى البلد" اليوم، الأحد، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن المكملات الغذائية تكمل شي ناقصك من الغذاء الناقص من الجسم .









وتابع أننا لم نعد نأكل خضروات وفاكهة بصورة صحية ومستمرة مما يجعل الكثير يلجأ إلى تلك المكملات ، منوها إلى أن هناك من يسئ تناول المكملات الغذائية لذلك لابد أن يكون تحت أشراف طبيب أو متخصص .









وأكد أن المكملات الغذائية يحتاجها الجسم عند التمرين ، وهناك بعض الأفراد يلجأون إليها كطعام ولكن لابد من التعرف على الفيتامين الناقص للجسم لتكملته .









وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.