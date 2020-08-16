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خبير شئون أفريقية: تحديات مصر والسودان فرضت نفسها على أجندة زيارة رئيس الوزراء.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:37 ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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شيرين عادل
قال الدكتور رمضان قرنى ، خبير الشئون الإفريقية ،  إن التحديات التى تمر بها مصر والسودان فى اللحظة الراهنة فرضت نفسها على أجندة زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمس السبت . 

وأوضح خبير الشئون الإفريقية  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد والمذاع  عبر فضائية TEN ،    أن التحديات الحالية لمصر والسودان تتعلق بالأمن المائى  لكلا البلدين، وتشمل أيضأ مواجهة تداعيات فيروس كورونا. 

وتابع رمضان قرنى، أن عدد كبير من القضايا طرحت على مائدة المفاوضات بين مصر والسودان أمس السبت بين البلدين بالتركيز على الربط الكهربائى ، وتطوير البنية التحتية بين البلدين وعدد من القضايا الهامة الأخرى. 
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