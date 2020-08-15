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أخبار البلد

مدبولي يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:30 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
التقي الدكتور مصطفي مدبولي، والوفد الوزاري المرافق له خلال الزيارة، بكل من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والفريق اول محمد حمدان دقلو موسى، النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.

 ونقل لهما الدكتور مصطفي مدبولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. 

وخلال اللقاءين  تم تأكيد عزم البلدين الشقيقين على الارتقاء بالتعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات لمستوى التكامل والتعاضد الشامل بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين في الازدهار والتنمية. كما يتم بحث الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وكان قد وصل "الخرطوم"  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء، فى زيارة رسمية إلى السودان اليوم السبت  ، يرافقه وفد رفيع المستوى، ضم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الوزارات المعنية. وكان معالي د. عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، وعدد من الوزراء على رأس مستقبليه في مطار الخرطوم.
 وتأتى هذه الزيارة المهمة ردا على الزيارة التى قام بها د. عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، إلى جمهورية مصر العربية في سبتمبر 2019، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنشيط آليات التعاون الثنائي المشتركة .
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