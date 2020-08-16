حرصًا على مصلحة المواطنين.. شمال سيناء تضع برنامجاً لتوفير الخدمات المعيشية لقرى الحسينية

أكد اللواء أسامة أحمد محمود عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء أنه تم توفير الخدمات وخاصة المياه وحل المشاكل التي تواجه أهالى قري المركز والمدينة حرصًا على مصلحة المواطنين. أنه





وقال انه تم بالفعل حل مشكل مياه الشرب التي عاني منها المواطنين في بعض أحياء المدينة وبعض قرى المركز، حيث تم التنسيق مع شركة المياة والصرف الصحى بالحسنة وتم توفير المياه اللازمة للمناطق التي تعاني من وجود نقص في المياه.





وقامت شركة المياه والصرف الصحى بشمال سيناء بالتنسيق مع مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء ،بتيسير سيارات فنطاس مياه فى أحياء وشوارع المدينة لتوفير المياه للاهالى ، مما ساعد فى تخفيف المعاناة.